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譚新強 中環新譚

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譚新強：美股體現「反Murphy's Law」

【明報專訊】周三美國國會進行本應只是循例的點算選舉人票，經驗證後副總統彭斯就正式宣布選舉結果，即民主黨拜登勝出，然後在1月20日宣誓就職，出任新一任總統。

但一如我多月來警告，現任總統特朗普一直不肯接受認輸的事實，反而不斷散播謊言指他以大比數勝出，但被民主黨「偷走」勝利。事實上，選舉結果一點也不接近，拜登的普選得票比特朗普多出約700萬票，選舉人票亦得到超過300票。特朗普更用盡所有合法和不合法手段，企圖推翻完全正常的選舉結果，超過50宗的州級訴訟，兩次入稟聯邦最高法院，全部落敗或不被接受。特朗普仍未放棄，竟曾多番打電話（有錄音）給喬治亞州州務卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）施加壓力，直接要求拉芬斯珀格憑空找來1萬多票，助他反敗為勝，幸而拉芬斯珀格不肯亦不可能答應。

副總統循例確認選舉人票 無權推翻結果

不止特朗普，不少參眾兩院的共和黨議員，竟然支持特朗普的荒謬行為，宣布會在1月6日點票時提出反對。此舉只會拖延時間，但亦不可能會成功。數周前，因通俄門而被檢控兼入罪，但被特朗普特赦的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn）將軍，更曾登報鼓勵特朗普頒布「有限度軍事法」（Limited martial law），意即暫停行使《美國憲法》，拒絕交出政權！後來全數10名的在世兩黨前國防部長，感覺事態嚴重，所以聯名發表公開信，以最嚴肅語言，警告軍方必須保持中立，意思即是不可再被特朗普利用。

到最後，特朗普更對自己副總統彭斯直接施壓，要求他拒絕承認和宣布選舉結果，特朗普私人律師林伍德（Lin Wood）更呼籲逮捕彭斯，並應把他槍斃！副總統雖有監督驗票的形式責任，但當然無權拒絕接受或改變結果。最差的是特朗普直接煽動暴亂，對驕傲男孩（Proud Boys）、新納粹（Neo Nazis）、三Ｋ黨（KKK）和所有支持他的種族主義者等，明示暗示「stand back and stand by」的時間已過，已到了採取行動的時間。

結果就是我們在周三見到的情况。數以千計的特朗普支持者，不少手持槍械，有些揮舞着內戰時支持黑奴政策的南方旗幟（ 似乎有一名示威者搞笑地帶着支持港獨旗幟），衝破薄弱的警察防線，佔據了國會山莊，迫使正在開會的議員慌忙撤退，大班暴徒在議院內游走自拍，亦有進行小規模破壞。

此情此景對香港人來說當然似曾相識，大有deja vu感覺，與2019年暴徒衝入立法會的情况幾乎一模一樣！當晚不少朋友整夜未眠，發短訊給我，讚歎因果循環，美國出現「美麗風景線」。我也當然感覺到事情的諷刺（irony），當年的香港暴徒，在CNN和Fox等西方傳媒口中就成為自由奮鬥的善良和平示威者，但同樣行為在美國發生時，這些自己美國同胞，竟反而成為CNN眼中，企圖非法推翻政府的暴徒和甚至叛國者！

示威者佔領國會 破壞和平交接傳統

但我最深刻的感覺絕非幸災樂禍，我反而對美國和全球情况非常憂慮。周三的暴亂已即時導致4人死亡，最少一名女暴徒被當場擊斃（對比下，香港警方當然長期一直非常克制）。幸而最後國會仍能確定拜登勝出，特朗普亦首次發言勉強接受選舉結果。即使如此，美國這個超級強國，最值得世人景仰的和平交接傳統，已被嚴重破壞，亂局尤甚於第三世界。

而且畢竟距離宣誓就職典禮仍有13天，難保特朗普不再盡力破壞美國政治制度，再次煽動暴亂（Twitter和facebook暫時禁止他使用）。除此之外，也擔心他加倍針對中國或伊朗，故意製造外交事件，以此為宣布軍事法的藉口。大家要記着，美國總統有個永遠跟身的「nuclear football」（核武啟動器）！當然希望這是杞人憂天，但特朗普的精神狀態已明顯有點錯亂，亦有點像受傷的野獸，行徑已愈來愈危險。大量政商界人士，已開始大聲呼籲彭斯和其他內閣成員，啟動《美國憲法》第二十五修正案（Article 25），以健康或精神狀况原因，罷免總統，由副總統頂上。

看美國亂狀 理解香港撥亂反正手段

我的另一感受是看到美國的亂狀，更能理解現今香港的一些亡羊補牢、企圖撥亂反正的手段和政策。是否太晚、正確和有效，我暫不評論，但最少出發點是可以理解的。試想現今在美國，如有政客、學者和社運領袖，來到北京，游說中國插手干預美國內政，且對美國施加制裁，你猜美國將如何對待這些叛國者？在美國，叛國是可以判死刑的！

深層次一點，我在思考為何這種公然挑戰法治和政府的情况，近年在愈來愈多的不同國家和地區出現，西方所謂民主國家有，拉美發展中國家也有；中國的香港也有，更幾乎是這兩年暴亂的鼻祖。

我暫時臨急想到的有以下4個主要共通點，亦是互相關連的：

（1）極端民粹種族主義的崛起。起源難以簡單解釋，當然與貧富懸殊加劇有關。背後主因為科技轉移，製造業甚至服務業自動化有關，亦關乎教育制度的失敗。更容易的藉口當然是被中國人搶去飯碗，和對女權主義、BLM和LBGTQ等被認為左傾和過度PC運動的反感。

社媒AI算法不停提供極端資訊 非常危險

（2）經社交媒體散播的各式各樣、真假不分的資訊、偏見和仇恨，我稱之為思想病毒（mental virus）。社交媒體當然也帶來大量與人溝通的方便和網上娛樂等等，但假新聞、假科學、假歷史等，和各種騙案的佔比似乎愈來愈高，加上AI算法（algo），一般投其所好，如它發現你對社會不滿，偶然尋找了一些納粹相關資訊，它就會不停提供更多與極端種族主義的資訊或「朋友」給你。這種所謂AI，其實一點也不聰明，且非常危險。

（3）我已多次指出，世界各國的政經體制和憲法，大部分都已嚴重過時，甚至停留在中世紀年代，與現代科學觀念和科技水平，完全脫節，已到非常危險階段。《美國憲法》和選舉制度，充滿漏洞，竟會反民主地選出特朗普當總統，缺乏才智和懶惰不用講，他根本極度自私自大兼小器，且心中充滿種族主義和各種仇恨。這樣一個人當上總統，7000枚核彈由他掌管，世人能不擔心？

美國整個選舉需時近3個月，過程的每一步驟、驗票日和就職日等，都是憲法硬性規定下來的。在馬車年代，從遙遠州份送票到華盛頓，可能確需數周，當時更沒有電腦，所有程序都只可用人手，所以或真的需時兩個多月。但在現今電腦和航空年代，其實選舉過程即使不是實時網上進行，網下投票點票過程也絕不可能需時超過一周。近3個月的漫長過程，製造大量多餘的漏洞和不確定性。

小如香港的《基本法》，雖只有約30年歷史，但設計得實在非常差，同樣充滿漏洞，包括國籍和居留權的混淆，模糊答應普選的可能性，但並無時間表和路線圖，「23條」亦有同樣問題。

經濟制度過時 負利率加QE加劇貧富懸殊

（4）除政治制度，經濟制度亦嚴重過時，QE和零利率等政策，不止未能解決問題，更明顯反令貧富懸殊更加劇，導致更嚴重社會矛盾。在過去的石油年代，以市場機制調控供求是有效方法，貨幣政策已是一種隱晦干預手段，企圖以利率為一個市場信號，藉此調控供應和需求。如出現經濟衰退，代表需求不足，減息可刺激需求增加，巿場可再達平衡。

但在現今數據年代，數據供應接近無限，邊際製造成本近零，所以即使減至零甚至負利率，再加QE，也無法推高長期消費通脹。人口老齡化，再加化石能源的瓶頸已被再生能源打開，都有助推低通脹。

雖然消費通脹長期無法回到2%的目標，但當然全球資產通脹則變得愈加嚴重。再加上過去一年因疫情而採取的大量財政刺激政策，短期消費通脹或有望回升，但更直接受惠的亦是資產價格。

經濟衰退社會動盪 美股反創新高

現今的美股表現，已體現奇怪的「反 Murphy's Law」效應。Murphy's Law（墨菲定律）是個悲觀概念，定義是任何可出錯的事情，都必定會發生。近年中美地緣政治緊張，貿易戰、科技戰不停，美國和全球出現大小不同暴亂，再加一整年的全球疫情（昨天美國死亡人數超過4000，再破新高），美國和全球經濟進入衰退，不少人可能以為股市一定下跌。但事實恰恰相反，周三暴徒一邊闖入國會，美股就一邊繼續創新高！這代表市場智慧，告訴大家明天會更好？還是代表最有錢的0.01%億萬富豪，對一切民間疾苦和社會動亂，Don't give a F？

（中環資產持有facebook財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]

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