周顯：全職炒股辛苦過返工

想要「被動收入」 原因是懶

這個問題是愚蠢到了極點，但愚蠢的問題問到了愚蠢的投資專家的身上，好比問道於盲，盲人也會給出死路一條的答案，例如說，買匯豐控股（0005）收息之類，香港大部分的所謂「專家」，大約都是如此的水平。

第一，「被動收入」這名詞，當然是《窮爸爸 富爸爸》的濫觴，其作者頂多只能算是理財專家，決不能算是投資專家，但很少人能明白這其中的分別，所以，當作者巡迴演講時，經常有人問他投資建議，結果自是令人啼笑皆非。

第二，一個人為什麼要「被動收入」，原因只有一個﹕懶。但其實，要做一個成功的專業投資者，每天所需花的時間比打工要多得多，所能忍受的壓力，更加非打工仔所能比。所以，只有想賺更多的錢，願意承受比現在工作辛苦10倍的代價，方有當全職炒股人的資格，如果想生活舒服，想擁「被動收入」，全職炒股不適合你。

第三，拿着300萬元，靠投資，每月穩定收入3萬元，機會率是零。在資本市場，你有300萬元資金，就算是股神，也只會一個月輸100萬元，1個月贏200萬元，這叫做「市場波幅」，即是volatility，如果連這麼簡單的原理也不明白，問出愚蠢的問題，很明顯，別說是全職炒股，就算只是稍稍沾手股市，也絕對不可以。

[周顯 投資二三事]