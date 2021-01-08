盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉

美股方面，最明顯的是2001年喬治布殊上台，美股隨即出現科網股災；2009年奧巴馬上台，美股由金融海嘯中大幅反彈。商品市場也有類似情况，例如2001年喬治布殊上台油價由升轉跌；2009年奧巴馬上台油價由跌轉升。1977年卡特上台金價則由跌轉升；2001年喬治布殊上台，金價更加結束長達20年的熊市步入大牛市；2017年特朗普上台金價亦由跌轉升。

拜登全取白宮兩院 為美元油價提供轉勢條件

拜登今次有驚無險地全取白宮和參眾兩院，為美元及油價提供轉勢條件。由始至終，拜登的政綱極度左傾，所以有分析員擔心，拜登為了派福利會令美國財赤惡化，引致美元被拋售而貶值。但不可不知，拜登計劃向年收入40萬美元以上人士大幅加稅，稅率由20%加至39.6%，故相反地或有助改善財赤。拜登亦打算大幅提高工資，此舉有助刺激通脹，令美國有加息壓力。最無爭議的，就是拜登極端的環保政策，令傳統能源價格受壓。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]