盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉

【明報專訊】糾纏兩個多月的美國大選終落幕，喬治亞州參議院最後兩議席終由民主黨候選人險勝。在美國選舉制度下，政黨輪替出現新的總統及權力交接十分正常，過去亦因為這樣，金融市場出現新總統及新政策導致走勢逆轉，情况十分普遍。舉例說，在匯市方面，1977年民主黨卡達上台，美元由升轉跌；1981年共和黨列根上台，美元則由跌轉升。2001年共和黨喬治布殊上台，美元由升轉跌；2009年民主黨奧巴馬上台，美元由升轉跌；最後，2017年共和黨特朗普上台，美元由升轉跌。因此，外匯市場在美國新總統上台後出現走勢逆轉是常有之事。
美股方面，最明顯的是2001年喬治布殊上台，美股隨即出現科網股災；2009年奧巴馬上台，美股由金融海嘯中大幅反彈。商品市場也有類似情况，例如2001年喬治布殊上台油價由升轉跌；2009年奧巴馬上台油價由跌轉升。1977年卡特上台金價則由跌轉升；2001年喬治布殊上台，金價更加結束長達20年的熊市步入大牛市；2017年特朗普上台金價亦由跌轉升。
拜登全取白宮兩院 為美元油價提供轉勢條件
拜登今次有驚無險地全取白宮和參眾兩院，為美元及油價提供轉勢條件。由始至終，拜登的政綱極度左傾，所以有分析員擔心，拜登為了派福利會令美國財赤惡化，引致美元被拋售而貶值。但不可不知，拜登計劃向年收入40萬美元以上人士大幅加稅，稅率由20%加至39.6%，故相反地或有助改善財赤。拜登亦打算大幅提高工資，此舉有助刺激通脹，令美國有加息壓力。最無爭議的，就是拜登極端的環保政策，令傳統能源價格受壓。