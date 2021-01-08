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劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸

【明報專訊】港股繼續專注於個別行業的輪流炒作，新能源、金屬礦石再度獲青睞受到追捧，曾熱炒的航運或相關股份可以留意。

恒指昨高開23點後向下，午後最多跌234點、低見27,457點反彈，收報27,548點，跌143點或0.52%；國指跌0.95%。中小型股穩定，恒生中型股、小型股指數無升跌。大市成交2278億元，高於60天平均逾五成，交投持續暢旺。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率36比64，升逾3%佔上升股份三成，跌逾3%佔逾兩成；陽燭對陰燭為35比65，大市普遍下跌，沽盤主導但壓力不大，上升股份的買盤動力偏強。本報數據庫追蹤的30個行業，有七成下跌，電訊跌近3%表現最差，其次軟件服務、醫藥保健跌逾2%，家品及零售、科技器材跌約1.6%。

環保及新能源大漲逾6%表現突出

上升行業，環保及新能源大漲逾6%，金屬及礦石升4%，原材料、本地金融升逾2%表現突出。值得留意，本周每日都集中追捧某幾個行業，如周一新能源、金屬礦石、航運、手機及部件等大漲；周二食品飲品、電訊5G領漲，周三則有物管、基建水泥、科網、教育等做好。新能源、金屬礦石是少數周內再度熱炒行業，但個別相關股份升勢急勁，龍源（0916）周內累升近五成，金風（2208）、保利協鑫（3800）、江西銅（0358）、洛鉬（3993）升近兩成，當中龍源、金風、保利協鑫、洛鉬去年第四季分別大漲61%、1.3倍、2.8倍、85%，連環大升，風險難控。

相比下，江西銅上季升幅約四成，相對溫和；該股昨天升至2017年高位，無論相比期銅已升至2013年水平，或相比洛鉬、五礦資源（1208）升幅，江銅都算落後。走勢上，江銅去年11月升穿11元，升穿2013年延伸下降軌，扭轉多年跌勢，走勢轉好，中線有望上試15、16元關口。短線而言，可候14元以下吸納，並設低收13元止蝕。

中集有望組織新升浪 首站挑戰14元

周一曾熱炒的航運股，部分如中遠海發（2866）、中遠海能（1138）做好，但兩者並非行業領頭羊，現水平寧願留意受惠集運需求回升的集裝箱製造商中集集團（2039）。中集去年11月升至14.5元後出現調整，經過12月整固後，踏入新一年有望組織新升浪，首站挑戰14元，入市將止蝕位設於12元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中集 江西銅 金屬 新能源

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