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張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪

【明報專訊】恒指昨跌143點，收報27,548點，成交金額2278億元。美國傳媒報道，美國政府正考慮將騰訊（0700）和阿里（9988）列入受中國軍方控制的黑名單，或命令禁止美國人及機構買入兩隻股票，現正持續在討論限制投資兩大科企對市場的影響。消息拖累兩隻股份下跌，再加上紐交所「彈弓手」，重新將中移動（0941）除牌，恒指全日都反覆偏弱。昨日提及的匯控（0005）強勢上升，內銀股也有不俗表現，招行（3968）有條件展新升浪。

特朗普支持者闖入國會，結果造成4人死亡，但無阻拜登正式獲得270張選舉人票，順利獲確認為下任總統。特朗普亦已承諾1月20日將順利交接。離任在即，特朗普有意「盡做」，在可行情况可推出更多針對中國的措施。但騰訊和阿里市值巨大，若美國人不能買入，甚至不能持有，沽壓會以千億、萬億港元計。與此同時，MSCI、富時等指數也要將兩隻股份剔除，屆時MSCI中國指數、各類科技股指數還有意義嗎？

筆者看法是短期會受壓，但最終成真機會不大。若特朗普強行以行政命令執行，更會是投資者積極撈底機會。首先，騰訊和阿里可在美告上法庭拖延生效日期，現距離特朗普卸任僅約兩周，基本上會留待拜登來決定。政治上對中國立場溫和的拜登不大可能批准這項決定，二來華爾街肯定會極力反對，三來美國所有退休金、各類股票基金都要被迫沽貨，價格必低，美國民眾也會受害。若兩者續下跌，宜分段收集靜待佳音。

A股有波動但明顯較港股強

相對於港股，A股有波動但卻明顯較強，一來流動性充裕，民眾都傾向股票多於買房，二來不受外圍影響。看看海康威視被列入黑名單，股價也拒絕下跌，近期更創出新高便是最佳佐證。有趣的是，A股的格局有點似2017年，就是少數優質股不斷上升，大家可以看到A50指數、滬深300指數不斷強勢上升，但大量中小型股份下跌，昨日兩市下跌股份就超過3000隻。

A股內部結構跟2015年時不同，已由早年散戶主導，現則是機構投資起決定作用。基金主力還以優質股、有實質前景題材股為主，這些股份數量不多，可能就只有300隻至500隻。另一方面，民眾入市方式也更傾向透過買基金。此消彼長，龍頭股長升長有，估值再無天花板，小型、微型股、垃圾股則缺乏資金流入，交投似一潭死水。

內銀股表現較佳 工行建行升逾1％

近期落後板塊輪流炒上，周三有基建股、水泥股、物管股，昨日則有中資金融股。內銀股表現較佳，工行（1398）和建行（0939）均升逾1％，招行更大升6％。若經濟如2017年般全面復蘇，內銀股其實有條件回勇的，當年建行（0939）市帳率就曾升至1倍以上。若資金重新配置內銀股，首選一定是招行，其次才是工建兩行，而其他內銀股則未必會受惠或應該會落後。估值上，招行市帳率已升至近年高位，悲觀看似乎進一步重估空間有限，但樂觀看則是市場對其前景和質素的肯定。另一方面，螞蟻集團被中央嚴管，日前傳出要求交出客戶數據，昨日則傳消費信貸資產轉移至消費金融公司以應對監管。方向上，螞蟻將被視作金融企業，需要受資本充足比率限制，這將為其他銀行騰出更大市場空間。作為傳統銀行中，零售業務最強的招行，可被視作螞蟻被打壓的受惠股。

[張兆聰 還看今朝]

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