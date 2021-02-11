盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力

恒指在12月30日升穿了27,040點，換言之，最後一個條件亦已符合。技術上，現時已正式處於牛市二期。

據統計資料顯示，在未來1年將會展開大型升浪，大市成交金額亦會逐步上升；加上疫苗已正式面世，料本年中經濟復蘇步伐有望加快。在實體經濟數據轉佳的情况下，亦會刺激股市上揚。因此有理由相信今年的投資環境會較為樂觀。

在2021年首周的港股表現相當不俗。過去一兩個月的市場焦點股陸續創52周高位，反映市場氣氛不俗，預料恒指短期有望可挑戰27,900點的阻力，技術支持方面位於27,300點。近日資金不單止流入強勢股，同時亦有流入落後股份迹象。特別是股價已於低位橫行一段時間，呈現見底走勢的一類型。

倘沒跌穿10天線逾3日 半新股升勢持續

除此以外，不少半新股表現亦十分亮麗。 一般而言，如處於上升趨勢中，多會沿10天線之上運行。若沒有跌穿10天線多於3日，相信升勢可持續。另一點要關注是會否出現消耗性上升，即是股價連日上升，並且呈現超買，此為短期見頂的警號。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]