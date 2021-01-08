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2021年1月8日星期五
技術取勝
投資策略
美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
北水買中資股 4日淨流入520億
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
富衛推即時理賠支付 上限3000元
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
12股票累巴郡蝕842億
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
技術取勝：匯控挑戰阻力線
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
周顯：全職炒股辛苦過返工
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權
技術取勝：匯控挑戰阻力線
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【明報專訊】鞍鋼中線或挑戰4元（圖）
美高梅中國挑戰14元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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