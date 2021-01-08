張宗永：「清零」應否成唯一選項？

北權高漲，香港政府近日向內地取經學習「清零」；至於怎樣「清零」，坊間有很多不同的看法。弱勢的林鄭政府嘴巴雖然說得硬，做起事來卻投鼠忌器。香港的管治團隊，林鄭以下，都是天子門生，受過嚴格的AO訓練，要求看事情要客觀和全面，所以我覺得「清零」縱使是目標，也必須是特區政府比對不同選項，平衡利害後的最終決定。

公關差執行拙 林鄭零分變負分

各國的人民飽受新冠疫情肆虐，很自然就渴望瘟疫能夠徹底消失，但有沒有人認真考慮過這當中付出的代價？林鄭作為特區首長，她的考慮應該和袁國勇及許樹昌等專家不一樣。袁及許是公共衛生專家，他們的責任是滅絕傳染病，不論代價如何。作為特區之首，林鄭需要考慮不同持份者的利益。 林鄭心裏是明白這一點的，但她的公關之差及執行方式之拙，往往將她的表現由零分降至負分。

一國兩制之下，施政本身已經有很多困難，如果領袖個人形象不討好，施政只會事倍功半。林鄭的老大問題是永遠覺得罪不在鞠躬盡瘁的己，而在愚昧的市民。她忘記了公務員是市民的公僕，老細縱使是錯，她亦只能夠硬吞下去。反修例風波迄今，林鄭都很努力證明自己是對的，反對她的民意是錯的。如果香港有一個真正的民主制度，林鄭早就下台，根本沒有人會有精神去理會誰對誰錯。

領袖形象不討好 施政事倍功半

響應《國安法》，我近日更多讀了點歷史，有作者（李劼）云：「辛亥革命以後的一百年，廉潔奉公、私極絕待，真正將一顆心捧給華夏民族的高官，首推汪精衛，汪的投日是曲線救國。」

見諸今天，林鄭何嘗不似是民主派放在政府內的「針」，從來沒有一個人可以引發那麼洶湧跨界別的反中情緒，林鄭絕對是曲線報效民主派！

[張宗永 翼之聯想]