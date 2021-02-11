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12股票累巴郡蝕842億

【明報專訊】美股屢創新高之際，「股神」巴菲特的部分持股卻嚴重虧損。據《投資者商業日報》（Investor's Business Daily）統計，在巴菲特的投資旗艦巴郡的投資組合中，12隻表現最差的股票，由去年初迄今的股價下跌12%或以上，為巴郡帶來108億美元（約842億港元）帳面損失。

這些嚴重虧損的股票，大多數是金融股，當中以富國的股價跌幅最大，自去年初跌幅達43%。相比之下，SPDR金融類股ETF同期僅跌5%。曾受財政醜聞困擾的富國收入增長乏力，令股價受創。截至去年底，巴郡持有約3%的富國流通股，僅富國的持股就令巴郡帳面損失近30億美元。不過巴郡的美銀持倉，損失比富國更大。雖然美銀股價自去年初僅跌14%，但巴郡持有多達11%的美銀流通股份，意味巴郡的帳面損失達50億美元。

不過市場近日憧憬債息上升，令銀行股收入增加，巴郡的銀行股持倉仍可望收復失地。

其他拖累巴郡損手的股票，還包括非金融類股——電訊商Liberty Latin America、生技公司Biogen、美國衛星廣播電台Sirius XM和地產股Store Capital等。幸好巴郡的投資組合中，最大的持倉蘋果去年股價升約80%，估計為其帶來逾500億美元（約3900億港元）帳面利潤，抵消了其他持倉的損失。

軟銀投資6初創擬上市 回報可觀

此外，軟銀近期投資的多家初創公司都在進行IPO，為軟銀帶來可觀回報。彭博社引述知情人士稱，隨着IPO市場愈趨火爆，軟銀的投資組合，至少有6家公司準備在今年IPO，當中包括韓國電商巨頭Coupang、印尼電商巨頭Tokopedia及滴滴出行。去年軟銀旗下願景基金作為主要股東的Doordash上市，已為軟銀帳面賺進百億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

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