英查ARM併購 Nvidia急跌後回升

CMA稱，在今年稍後正式反壟斷調查前，會邀請第三方對合併案發表評論，研究重點在於一旦交易完成，安謀是否有動機停止向Nvidia的競爭對手提供IP授權，又或提高授權價格、降低服務質素。CMA強調，其反壟斷調查只會評估對英國競爭力的潛在影響，不會考慮到國家安全，但其他政府部門仍可能以國安為由作出干預。

Nvidia：只要付費就可獲授權

除此以外，歐美的反壟斷機構也可能就交易展開調查。Nvidia表示，預計審批程序在去年9月簽署交易協議後，歷時18個月，未來將把安謀視為獨立的子公司，採取開放的經營方式，無論客戶是否競爭對手，只要願意支付費用就可獲授權。安謀目前將晶片設計授權給超過500家公司，當中多家與Nvidia直接競爭。全球95%智能手機也採用了安謀的技術。

在英國，反對這宗交易的聲音強烈。安謀聯合創始人豪澤（Hermann Hauser）憂慮，Nvidia未來可能會搬遷安謀的總部，或縮減員工規模。對Nvidia來說，收購安謀可提振其快速增長的數據中心晶片業務。

（綜合報道）

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