Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高

【明報專訊】美國國會已確認拜登當選總統，政權交接篤定，而拜登所屬的民主黨將控制參眾兩院，市場預期拜登將致力推動電動車等環保項目；加上華爾街大行紛紛上調電動車大廠特斯拉（Tesla）的股票評級，刺激特斯拉股價早段升逾5%，升穿800美元創出新高，市值超過7400億美元（約57,720億港元）。根據彭博社的億萬富豪排行榜實時數據，在香港時間周四晚上11時15分，特斯拉創辦人馬斯克的身家增至1885億美元（約14,703億港元），較亞馬遜創辦人貝索斯的身家高出15億美元，首次成為全球首富。
政權交接確立，美股三大指數昨早段齊創新高。納指早段升逾2％，首次突破13,000點，facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet的股價均上漲至少2％。標普500指數早段升逾1.4％，首次突破3800點。道指早段升逾260點。
特斯拉的股價近期接連破頂，原本長期唱淡特斯拉股票的加皇資本市場（RBC Capital Markets）分析師斯帕克（Joseph Spak）也上調特斯拉的評級至「與同類股持平」（sector perform）。他承認以往的判斷「完全錯誤」。 彭博社的數據顯示，自2019年1月以來，該分析師一直維持對特斯拉的「跑輸大市」評級，惟在此期間特斯拉股價上漲1200％。
斯帕克稱，自己最大的錯漏，是低估了特斯拉利用股價升勢籌集資金推展業務及進行收購的能力。他根據產能及市佔率的假設，將特斯拉2025年的新車交付量預測，由130萬輛提升至170萬輛，並將特斯拉股票目標價由339美元上調至700美元，但仍顯著低於特斯拉目前股價。RBC上調目標價前，摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）也將特斯拉目標價上調50％至810美元。
大摩料儲局最快年中討論「收水」
美股屢創新高之際，聯儲局公布上月的會議紀錄，強調在削減買債前，市場將得到充分通知。不過摩根士丹利的分析指出，聯儲局決策者對經濟增長和通脹的中期前景樂觀，雖目前維持量寬政策不變，但已開始構思如何「收水」。摩根士丹利預期，聯儲局最快今年中公開討論「收水」的部署，並在今年底公布「收水」計劃，然後在明年1月展開。
昨公布的美國數據比預期好，雖然近期部分指標顯示美國招聘活動有轉弱的迹象，但上周的首次申領失業救濟人數降至78.7萬人，低於分析師預期的81.5萬人。此外，12月的ISM非製造業指數升至57.2，遠高於分析師預期的54.6。
比特幣升穿3.8萬美元
市場的熱錢繼續流入被視為「數碼黃金」的比特幣，其昨天價格升幅高達一成，首次升穿3.8萬美元關口創新高。2021年開始以來，比特幣價格已升三成，約9000美元。比特幣最新市值約7130億美元，幾乎相當於特斯拉的市值。全球加密貨幣總市值昨首次突破1萬億美元。
此外，網絡遊戲創建平台「機器磚塊」（Roblox）公布，將透過「直接上市」（Direct listing）的方式掛牌，而非如原先計劃進行首次公開募股（IPO）。Roblox剛在最新一輪融資募集5.2億美元，估值增至295億美元，較去年2月對上一輪融資的40億美元估值增加6倍以上。該公司去年底提交上市文件，但在DoorDash和Airbnb的招股反應遠超預期後，推遲了上市時間，最終決定仿效Spotify和Slack等直接上市，讓現有股東和員工在上市首天向新投資者出售股票。