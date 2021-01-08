螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司

消息稱，有關計劃正處於初步階段，需有待監管部門的反饋意見再作調整。對於有關市傳消息，螞蟻集團拒絕評論。負責全國銀行業和保險業監管機構，中國銀保監會亦沒有回應有關消息。

冀在新法規下繼續向全國放貸

螞蟻集團截至去年6月止用戶的未償還貸款額合共達1.7萬億元人民幣（約值2630億美元），大部分用戶的貸款均出自螞蟻集團旗下的「花唄」和「借唄」。根據去年11月公布的法規草案，限制該兩項的放貸業務於國內的西南地區進行，於未獲得新的有關牌照之前，未能於重慶市以外的地區放貸。

報道更指出，理論上轉移金融服務是不需要得到新的許可證，監管機構亦未要求螞蟻分拆公司業務，惟螞蟻正處於國內監管機構的「風眼」位置，對於有關的業務調整，是否會迎來新的監管，仍存在多項的不確定因素。

目前監管機構對互聯網小額貸款公司的法規要求，包括需提供約30％的自用資金於放貸業務上；若未經銀行監管機構的批准，公司被禁止於當地展開放貸業務，一家公司不能控制全國性的小額貸款業務。