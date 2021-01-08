經濟

國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑

【明報專訊】繼華融前董事長賴小民被判死刑後，國家開發銀行前董事長胡懷邦於昨日亦一審被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。據河北省承德市中級人民法院公開宣判，國家開發銀行原黨委書記兼董事長胡懷邦受賄一案，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，對胡懷邦受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。胡懷邦當庭表示服判，不上訴。

涉非法收受財物共8552萬人幣

經法院審理查明，胡懷邦於2009年至2019年利用職務上的便利，或者利用自己職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關企業和個人，在獲取銀行貸款、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其特定關係人非法收受財物共計折合8552萬餘元（人民幣，下同）。

承德市中級人民法院認為，被告人胡懷邦的行為構成受賄罪，但鑑於胡懷邦到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。

在本月5日，天津市第二中級法院就中國華融前董事長賴小民受賄、貪污、重婚案作出宣判，賴小民以受賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；以貪污罪判處有期徒刑11年，沒收個人財產200萬元；以重婚罪判處有期徒刑1年。銀保監會黨委則發文指出賴小民案是金融領域發生的一宗觸目驚心腐敗大案，貪腐犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，，嚴重危害國家金融安全和金融穩定。

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