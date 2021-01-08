經濟

康宏三度「DQ」郭曉群投票資格

【明報專訊】繼上次股東大會出現鬧劇後，康宏環球（1019）昨日再召開特別股東大會（EGM），惟眾人入場約20分鐘、佳兆業（1638）「太子爺」郭曉群的投票權再度被「DQ」（取消資格）後，郭曉群委任代表譚禮寧便與馬時亨、謝偉俊離開現場，另起爐灶召開大會。有數名小股東跟隨其至第二會場，會上進行多項動議，最終譚禮寧宣布，通過罷免陳志宏、吳榮輝等12名董事，並委任自己、石禮謙、郭曉群、馬時亨等6人為董事。他強調，動議獲得半數以上股東投票，至於合法性，則將會與法律部門討論。

郭一方另開大會 通過罷免陳志宏等

譚禮寧會後宣布，自己主持會議上共有約79.97億股出席股份，佔康宏全部股份約53.5%。譚隨即召開記者會，港鐵（0066）前主席馬時亨表示，康宏方面會議由執行董事黃雪輝主持，會上有一名股東提出不承認郭曉群及其他兩名股東的投票權，而於郭曉群代表等人抗議時，大會主席又不允許郭方發言。早於2017年便曾有股東於大會反對郭曉群、陳佩雄投票資格，再計入去年鬧劇收場的特別股東大會，昨日是第三次郭曉群持股遭康宏「DQ」。

譚禮寧昨日於記者會上續稱，康宏於公告中引述自己稱「郭曉群控制51.2%股權」實屬抹黑。他表示，自己從未講過類似說話，當時會上是稱「郭曉群代表的51.2%股權」，並向傳媒播放錄音。他又強調，從未有法院宣判郭曉群的投票權無效，指控康宏「無所不用其極」地剝奪郭的投票權。被問及康宏公告中稱，郭曉群持股與「謎網50」有關，他則表示，郭的股份全部為透過中央結算系統買入，而「謎網50」僅是一份未下定論的報告，認為康宏誇大事實。

此外，同於昨日參加大會、代表5%小股東股權的謝偉俊表示，十分關注康宏《公司組織章程》中第74條，即對任何投票者資格問題提出反對，大會主席的決定將為最終且具決定性。他表示，開曼註冊公司允許此類章程存在，令主席擁有巨大權力，變相對小股東毫無保障，呼籲監管機構關注，否則或影響本港金融聲譽。

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