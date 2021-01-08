王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意

明報記者 蕭嘉聰

王維基坦言，自己並非經濟學家，不會猜測今年GDP表現，但認為「今年會更好」只是客氣說話，商戶應面對現實考慮最壞情况，又指去年「大家都好辛苦」，今年會更辛苦，以往有價值的現時或不復再，因此要發掘及創造更多新價值，最後以作家狄更斯的名句作結，形容是「這是最好的時代，也是最壞的時代」。

認為「今年會更好」只是客氣說話

港視日前公布成立新業務Shoalter，王維基表示，以本地消費一年約3000億元計，假設兩成來自網購，意味行業有近600億元生意，單以HKTVmall不足以吸納所有生意，真正競爭者來自海外。

他續稱，Shoalter今年目標是開設2至3間新商場，加上HKTVmall合共4個網上商場，以免客人流失到海外。

指真正競爭者來自海外

他強調，不同商場有不一樣的「遊戲規則」，例如HKTVmall要求商戶周六日需繼續營業，其他運營者或不會有該要求。另外，HKTVmall多出售日用品，部分類別如園藝、母嬰用品等相對較少，其他商場可發掘更多方面需求，例如專門出售日本產品等，再將商場連結，不認為是「製造多一名對手」形成競爭。

HKTVmall被商戶問及佣金率較其他平台高，集團行政總裁（香港）周慧晶相信，只收取個位數佣金率的平台未包括物流及運輸成本，HKTVmall就以集運方式運作，如由商戶自行承擔運費，訂單至少要400至500元才足夠覆蓋成本。

她又表示，香港已進入「全民網購」年代，發展網購需足夠人流做生意，不能單靠數碼廣告吸引客人，HKTVmall現時每日平均有25萬獨立客戶，相信可助商戶節省廣告費。平台去年10月起提供數碼廣告計劃，作為新收入來源，周慧晶指出，平台共有逾27種廣告模式、250個位置，例如O2O店、派送車隊等以供選擇。集團正考慮推出商戶長期回饋計劃，預料於1月底公布相關細節。香港電視昨收報11.58元，升0.7%。