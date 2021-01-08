經濟

王維基：商戶今年更辛苦 不擔心新業務Shoalter分薄生意

【明報專訊】香港電視（1137）旗下HKTVmall昨一連兩日舉行「Vision Day」，講述今年業務展望，透露首季將會推出預約的士服務，第二季就推行海外派遞及二手商品市場業務。集團副主席兼集團行政總裁王維基形容，現時客人平均3日就會到訪平台，希望未來客人每日均會使用程式，不擔心新業務Shoalter會瓜分平台生意。

明報記者 蕭嘉聰

王維基坦言，自己並非經濟學家，不會猜測今年GDP表現，但認為「今年會更好」只是客氣說話，商戶應面對現實考慮最壞情况，又指去年「大家都好辛苦」，今年會更辛苦，以往有價值的現時或不復再，因此要發掘及創造更多新價值，最後以作家狄更斯的名句作結，形容是「這是最好的時代，也是最壞的時代」。

認為「今年會更好」只是客氣說話

港視日前公布成立新業務Shoalter，王維基表示，以本地消費一年約3000億元計，假設兩成來自網購，意味行業有近600億元生意，單以HKTVmall不足以吸納所有生意，真正競爭者來自海外。

他續稱，Shoalter今年目標是開設2至3間新商場，加上HKTVmall合共4個網上商場，以免客人流失到海外。

指真正競爭者來自海外

他強調，不同商場有不一樣的「遊戲規則」，例如HKTVmall要求商戶周六日需繼續營業，其他運營者或不會有該要求。另外，HKTVmall多出售日用品，部分類別如園藝、母嬰用品等相對較少，其他商場可發掘更多方面需求，例如專門出售日本產品等，再將商場連結，不認為是「製造多一名對手」形成競爭。

HKTVmall被商戶問及佣金率較其他平台高，集團行政總裁（香港）周慧晶相信，只收取個位數佣金率的平台未包括物流及運輸成本，HKTVmall就以集運方式運作，如由商戶自行承擔運費，訂單至少要400至500元才足夠覆蓋成本。

她又表示，香港已進入「全民網購」年代，發展網購需足夠人流做生意，不能單靠數碼廣告吸引客人，HKTVmall現時每日平均有25萬獨立客戶，相信可助商戶節省廣告費。平台去年10月起提供數碼廣告計劃，作為新收入來源，周慧晶指出，平台共有逾27種廣告模式、250個位置，例如O2O店、派送車隊等以供選擇。集團正考慮推出商戶長期回饋計劃，預料於1月底公布相關細節。香港電視昨收報11.58元，升0.7%。

上 / 下一篇新聞

美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
倘不剔除禁令股 ETF不可買賣
北水買中資股 4日淨流入520億
北水買中資股 4日淨流入520億
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
特朗普金主蕭登養病 暫停金沙中國職務
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
外媒：百度汽車之家赴港第二上市
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
中國上月外匯儲備 增380億美元符預期
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
康宏三度「DQ」郭曉群投票資格
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
國開行前董事長胡懷邦受賄判無期徒刑
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
友邦擬內地成立獨立資產管理公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
螞蟻擬重組信貸業務 轉移部分消費信貸至新公司
富衛推即時理賠支付 上限3000元
富衛推即時理賠支付 上限3000元
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
Tesla漲半成 馬斯克初膺全球首富 政權交接確立 美股三大指數新高
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
英查ARM併購 Nvidia急跌後回升
12股票累巴郡蝕842億
12股票累巴郡蝕842億
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張兆聰：受惠螞蟻被打壓 招行可展升浪
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
張宗永：「清零」應否成唯一選項？
技術取勝：匯控挑戰阻力線
技術取勝：匯控挑戰阻力線
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
盧駿匡：恒指確認牛市二期 短期料挑戰27900點阻力
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
53歲谷澍掌農行 四大行中最年輕
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
李小加傳加盟HKbitEX 報道一日即下架
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
劉思明：新能源金屬受捧 江銅14元以下吸
周顯：全職炒股辛苦過返工
周顯：全職炒股辛苦過返工
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
譚新強：美股體現「反Murphy's Law」
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
湯文亮：美領事屋地不成交 屬樓市好消息
買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站
買樓贈居留簽證 曼谷樓價料續升 新推樓花盤67萬元起 鄰近鐵路站
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
盧楚仁：民主黨掌控兩院 小心金融市場逆轉
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
趙國雄：長實今年推2400伙涉200億 21 BORRETT ROAD第1期料平均每伙逾億
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
兩酒店申「變陣」料可提供逾5700伙
去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低
去年疫市不足1.3萬伙批預售 5年最低
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
MONACO一期首批80伙 最快今日開價
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
天鑽業主移民沽貨 持貨一年料蝕近百萬
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權
太古前大班9300萬購荷李活道舖統一業權