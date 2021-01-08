匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%

匯豐發言人回應本報查詢時表示，2020年的外在環境充滿挑戰，集團的業績亦因而受到影響。集團2020年第三季列帳基準除稅後利潤減少62%，經調整除稅前利潤減少44%。有見及此，匯豐會調整6至8職級員工的2020年制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在這困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升。發言人表示，非常感謝同事的諒解。

這次受到通知的是全球第6至8級的員工，即包括香港員工。匯豐內部為員工分級，由0至8級，數字愈小，職級愈高，即這次受影響的是中低層員工，但匯豐沒有回應香港有多少員工受影響。至於6級以上的員工，並非採用「制度化評分模式」去評定花紅，而是按個別員工的表現而決定。

截至2020年9月底，匯控在全球有23萬名全職僱員，較2019年底減少5034人。集團去年6月中重啟裁員計劃，中期目標是全球裁減3.5萬人。