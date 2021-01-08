經濟

匯豐中低層員工遭下調去年花紅分發上限22%

【明報專訊】匯控（0005）去年業績受疫情影響，盈利大跌，亦罕有地撤回派息及暫停回購，現在連員工也要共渡時艱。匯豐銀行昨日向全球職級介乎第6至8級的員工發內部通知，指由於去年集團業績受外圍環球的重大影響，因此劃一下調2020年度的花紅分發上限22%。有報道指，受影響的員工原本最多可獲發相當於3個月固定薪酬的花紅，下調後的花紅最多為相當於2.33個月固定薪酬。

匯豐發言人回應本報查詢時表示，2020年的外在環境充滿挑戰，集團的業績亦因而受到影響。集團2020年第三季列帳基準除稅後利潤減少62%，經調整除稅前利潤減少44%。有見及此，匯豐會調整6至8職級員工的2020年制度化評分模式花紅。考慮到有關職級員工在這困難時期的努力付出，總體薪酬大致上仍持平或有些微上升。發言人表示，非常感謝同事的諒解。

這次受到通知的是全球第6至8級的員工，即包括香港員工。匯豐內部為員工分級，由0至8級，數字愈小，職級愈高，即這次受影響的是中低層員工，但匯豐沒有回應香港有多少員工受影響。至於6級以上的員工，並非採用「制度化評分模式」去評定花紅，而是按個別員工的表現而決定。

截至2020年9月底，匯控在全球有23萬名全職僱員，較2019年底減少5034人。集團去年6月中重啟裁員計劃，中期目標是全球裁減3.5萬人。

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