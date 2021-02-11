經濟

中國上月外匯儲備 增380億美元符預期

【明報專訊】昨日公布的中國12月份外匯儲備規模為32,165億美元，較11月底上升380億美元，升幅為1.2%，與市場預期相若，並連升兩個月。全年計，中國外匯儲備增加1085.98億美元。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，12月中國外匯市場運行總體穩定，市場交易理性有序。國際金融市場上，受新冠疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策等影響，美匯指數下跌，非美元貨幣及主要國家資產價格均有上漲。外匯儲備以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，加上資產價格上漲等因素共同作用，當月外匯儲備規模上升。

展望未來，王春英指，世界經濟形勢複雜嚴峻，疫情衝擊導致的衍生風險不容忽視，國際金融市場仍存在較多不確定因素。但中國外匯市場有條件繼續保持平穩、均衡運行，外匯儲備規模也將總體穩定。

在岸人民幣昨晚升約50點子（1元等於1萬點子），報6.466。離岸人民幣昨晚則升約100點子，報6.458。

北京金融衍生品研究院副院長趙慶明指出，外匯儲備增長的主要貢獻是匯率折算，12月美匯指數大幅下跌，歐元、英鎊、日圓等非美貨幣全線上漲，投資收益的兌現以及人民幣升值背景下，外匯收支順差，使外匯儲備上月增加。他指出，今年美匯指數仍會下跌，且中國債市對外資有吸引力，料對外匯儲備有貢獻。

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