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外媒：百度汽車之家赴港第二上市

【明報專訊】中美關係未見明朗，再有美國上市的中概股回流本港第二上市。據彭博引述消息人指，內地互聯網巨頭百度計劃最快於今年的上半年來港第二上市，預計集資約35億美元（約273億港元）。報道更指出，百度已選擇中信里昂證券及高盛安排有關的上市事宜。

預計百度集資273億

另一於美國掛牌的中概股汽車之家，據外電報道指，中國平安（2318）旗下的汽車之家擬於本月回港第二上市，集資約10億美元（約78億港元）。有關消息更指，汽車之家已與高盛接觸，安排有關的上市事宜。中國平安昨收報94.75元，升1.23％。

至於一直市傳內地短視頻平台快手會於今年初來港上市，昨日亦有最新消息指，快手擬最快下周來港尋求上市聆訊，最快可於農曆新年前進行招股程序，集資50億美元（約390億港元）。據早前內媒報道指，快手計劃於2月5日於本港主板掛牌上市，目標估值達500億美元（約3900億港元）。

快手擬最快農曆新年前來港招股

獲內地的科網巨頭騰訊（0700）投資的醫渡科技（2158）昨日截止招股，早前截孖展已有近2000億元認購，超額認購倍數為484.6倍，為同期新股中反應最好表現，該股將於下周四（14日）公布發售結果，下周五（15日）掛牌。

另一新股網上車市（1490）昨日截孖展，合共9間券商的認購額達204.63億元，超額認購783.71倍。當中，認購額最高的耀才達52億元；其次為輝立，認購額達47億元，第三為富途，認購額達44.2億元。網上車市將於今日截止招股，下周五（15日）掛牌上市。

明報記者

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