經濟

雪湖傳幕後沽空瑞幸 引國際市場目光

【明報專訊】雪湖資本今次出擊要求美高梅中國（2282）引入中資伙伴，愈來愈高調的手法令基金再成市場焦點。雪湖資本成立於2009年，以往十多年一直非常低調，直至被市場認為有份沽空瑞幸、令這場跨國騙局曝光，雪湖才真正為國際資本市場關注。

據雪湖資本官網的介紹，創始人馬自銘（Sean Ma）曾任職於美國對沖基金，並負責中國相關的投資研究，亦曾是對沖基金美國齊夫兄弟投資公司（Ziff Brothers Investment）的全球多空股權投資團隊成員等，是資本市場老手，他更曾在2017年中至2019年中擔任香港聯交所上市委員會成員，被指積極參與推動「同股不同權」公司在港交所主板上市的改革。

在沽空瑞幸一事上，他創立的雪湖資本被指在幕後出手，不少內媒更指有份沽空瑞幸的沽空機構渾水背後的「合作伙伴」正是雪湖資本。雖然雪湖資本曾否認參與沽空瑞幸，但馬自銘卻高調接受內媒訪問，並指「渾水除了今年蹭了點瑞幸的熱度外，最近幾年的做空報告質量都很差」，令雪湖資本成為資本市場焦點。

創始人否認參與 卻高調批評渾水沽空報告

而今次雪湖資本高調出擊要求美高梅中國引入中資投資者，當中推薦融創中國（1918），亦令人聯想到融創中國主席孫宏斌之子孫喆一曾在雪湖資本擔任分析員一事，是否與今次事件有關。據公開資料，孫喆一現年約30歲，現為融創中國執董、副總裁兼文化集團總裁。他加入融創前，曾於雪湖資本有限合伙及昌榮傳播任職。

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