3美資持賭牌 美高梅身分未算最「尷尬」

雪湖：引戰略投資者 增澳門非博彩資源

目前澳門六大牌主中，有三大歸美資手上，包括金沙、永利及美高梅的美方大股東，持股均在五成以上（見表）。雖然澳門至今仍然未公開具體重新競投賭牌的條件，但是根據澳門特首賀一誠去年初所言，會重視牌主履行更多企業社會責任，博彩公司越來越自動自覺注重體育元素，或成為長遠博企的發展方向。雪湖更明言，可以引進戰略投資者增加美高梅中國及澳門的非博彩資源。同時其更建議美國美高梅可減持兩成股權，令持股降至五成以下，降至36%套現所得既可用於競投日本賭牌。

不過，在雪湖的建議中，並沒有提到其手持的7.5%美高梅中國股份處置問題。雪湖的創辦人馬自銘只提到，他提出美國美高梅減持股份，並說沒有意圖將美國美高梅「踢出局」，只說：「美高梅國際需要讓一步，但這一步是給未來長期發展打開了巨大上升空間的——我指的長期是未來10到20年。我們的建議是希望各方都能獲得長期利益。」但是美國美高梅尚未就雪湖建議作任何回應。