雪湖基金促美高梅引入美團等中資 提明年續牌考量 基金早前增持稱「先禮後兵」

籲與何超瓊合作融入大灣區

美高梅發言人對雪湖發公開信事件，表示不予置評。本報亦曾經多次致電何超瓊尋求回應，但是電話轉駁到留言信箱，至截稿前亦未收到雪湖資本方面回覆本報記者的電郵查詢，融創也未有回覆。

美國美高梅則發公告指，「仍致力於澳門的發展，並將繼續採取符合其股東和利益相關方最大利益的行動」，公告承認收到雪湖有關信函，並且感謝與美高梅的股東持續進行有建設性的接觸。美高梅昨日收市報13.14元，升6.83%。

雪湖資本及其創辦人馬自銘在今次出手前，其實已於去年12月31日申報，在市場內斥資3.18億元，增購美高梅0.64%股權，持股量增至7.51%，但未見雪湖在美國美高梅持股。

稱私下接觸美國美高梅遭冷待

美國美高梅在今年初發動收購英國博彩公司立博（Ladbrokes）所屬的Entain，出價達110億美元，並遭拒絕，甚至傳出引來愛爾蘭博彩公司Paddy Power加入搶購。市場更一度傳言，美國美高梅此舉為澳門續牌後的新賭牌格局部署買保險，保障持續性，但是有關收購未至十拿九穩，在美國美高梅發動收購Entain時，反而遭遇雪湖出招。

目前美國美高梅在美高梅持股逾五成股權，何超瓊則有22.5%，雪湖持有7.5%，為最大的公眾股東（見圖），雪湖建議由MGM Resorts向戰略投資者售股。

創辦人：倘何邀入局 義不容辭

雪湖創辦人馬自銘接受內地傳媒訪問時透露，曾私下聯絡過美國美高梅，但形容對方「佛系」，對續牌一事不夠重視。他又指自己是有準備的，若對方能堅持不售股，他將「先禮後兵」；又指如果何超瓊認為他加入董事會能帶來價值，他義不容辭。他更提出，美高梅因為澳門賭牌續牌問題，估值比同業低20%至30%，因此若能落實售股，有望重振美高梅的市場價值。

明報記者 陳偉燊