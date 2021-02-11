北水買中資股 4日淨流入520億

昨港股通錄154.21億元淨買入，是2020年3月19日以來新高，連續第12個交易日錄得淨流入。雖然騰訊或被美國政府列入黑名單，紐交所再次決定撤銷中移動及另外兩家中資電訊商上市地位，北水繼續買入騰訊及中移動，分別吸資46.65億及40.11億元。2021年首4個交易日計，港股通淨流入520.56億元，當中以昨日流入最多。個股方面，騰訊最受北水青睞，4日累計淨流入124.92億元，中移動吸資103.88億元；中芯國際（0981）雖被MSCI剔出指數，4日累計亦吸資50.91億元，中海油累計亦有43.04億元淨流入。

主要流入騰訊中移動 小米長汽等流出

同為中資股的小米（1810）捱沽，4日合計淨流出8.43億元，長城汽車（2333）淨流出6.46億元，比亞迪（1211）及贛鋒鋰業（2460）分別淨流出4.4億及3.69億元。反映北水沽出破頂股，低撈受禁令影響股份。

北水南下推高港股成交，昨主板成交2278億元，雖然未突破單日高位，但連續3日高於2000億元，是2015年港股「大時代」以來首見。恒指昨收市跌143點或0.52%，報27,548點；國指跌103點或0.95%，收報10,796點；恒生科技指數跌208點或2.42%，收報8400點。截至昨晚約10時半，恒指夜期低水61點，報27,488點。