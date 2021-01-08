美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%

【明報專訊】《華爾街日報》引述消息人士稱，華府擬將阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）列入投資禁令名單，有關部門正審議計劃。據路透社報道，美國國務院擬發指引，強調投資者、公司行政總裁及董事會有法律責任執行和完全遵守有關投資禁令的行政命令。面臨除牌危機的阿里和騰訊，在港股價昨天分別跌4.7%及3.9%。
明報記者 蔡穎霖
消息人士表示，美國國務院和國防部官員正就阿里及騰訊列入投資禁令黑名單當中，對市場帶來的潛在影響做評估及辯論，因此上述計劃仍有可能不會獲通過。
阿里騰訊美偏軟 中移動ADR續急挫
受消息影響，騰訊股價跌4.7%至568.5元；阿里巴巴跌3.9%至221元。截至昨晚11時半，騰訊及阿里ADR的股價較港股收市再跌1.2%及2.1%，中移動（0941）及中聯通（0762）ADR較港股再跌6.6%及5.4%。此前，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止當地投資者買入35家與中國解放軍有關連的公司股票；名單內三大電訊商將在下周被紐交所除牌。同時，路透社引述消息人士及文件稱，美國國務院計劃最快下周三（13日）發布指引敦促美國投資者遵守行政命令，強調公司行政總裁及董事會有法律責任執行，並完全遵守行政命令。
中國外交部發言人華春瑩回應阿里及騰訊的傳聞，認為美方在自由市場及公平競爭問題上雙重標準，不但損害中國企業合法權益，亦傷害美國消費者利益，指中方將採取必要措施，維護及支持中國企業的正當權益。
美國政府換屆前夕連環制裁中資企業，富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為是「最後制裁行動」，預計拜登上台，中美之間敵對情况將減弱，預料貿易摩擦將較去年同期減輕，更預計類似的制裁新聞在2月不會再出現。
路透社：美國務院下周三發指引 董事會有法律責任執行
另外，紐交所再次決定撤銷中國三大電訊商上市地位，相關公司股價昨全線插水。中聯通股價昨挫11.4%，收報4.45元，為跌幅最大藍籌；中電信（0728）跌9.4%，收報2.03元；中移動跌7.2%，收報43.3元。三大電訊商昨晚發公告指出，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地監管要求，對紐交所上述決定和行為深感遺憾；聯通及中電信指出，紐交所自身決定的反覆和衝突，損害公司及其股東利益。
市場資金尋找安全港，本地銀行股逆市炒上，渣打（2888）飈6.9%，匯控（0005）及恒生（0011）均升逾4%。友邦（1299）創收市新高，升2.1%，收報97.15元。內需股料不受國企禁令影響，近日亦備受追捧。