美考慮列阿里騰訊禁投名單 面臨紐交所除牌危機 港股價挫4%

明報記者 蔡穎霖

消息人士表示，美國國務院和國防部官員正就阿里及騰訊列入投資禁令黑名單當中，對市場帶來的潛在影響做評估及辯論，因此上述計劃仍有可能不會獲通過。

阿里騰訊美偏軟 中移動ADR續急挫

受消息影響，騰訊股價跌4.7%至568.5元；阿里巴巴跌3.9%至221元。截至昨晚11時半，騰訊及阿里ADR的股價較港股收市再跌1.2%及2.1%，中移動（0941）及中聯通（0762）ADR較港股再跌6.6%及5.4%。此前，美國總統特朗普簽署行政命令，禁止當地投資者買入35家與中國解放軍有關連的公司股票；名單內三大電訊商將在下周被紐交所除牌。同時，路透社引述消息人士及文件稱，美國國務院計劃最快下周三（13日）發布指引敦促美國投資者遵守行政命令，強調公司行政總裁及董事會有法律責任執行，並完全遵守行政命令。

中國外交部發言人華春瑩回應阿里及騰訊的傳聞，認為美方在自由市場及公平競爭問題上雙重標準，不但損害中國企業合法權益，亦傷害美國消費者利益，指中方將採取必要措施，維護及支持中國企業的正當權益。

美國政府換屆前夕連環制裁中資企業，富邦銀行香港第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光認為是「最後制裁行動」，預計拜登上台，中美之間敵對情况將減弱，預料貿易摩擦將較去年同期減輕，更預計類似的制裁新聞在2月不會再出現。

路透社：美國務院下周三發指引 董事會有法律責任執行

另外，紐交所再次決定撤銷中國三大電訊商上市地位，相關公司股價昨全線插水。中聯通股價昨挫11.4%，收報4.45元，為跌幅最大藍籌；中電信（0728）跌9.4%，收報2.03元；中移動跌7.2%，收報43.3元。三大電訊商昨晚發公告指出，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地監管要求，對紐交所上述決定和行為深感遺憾；聯通及中電信指出，紐交所自身決定的反覆和衝突，損害公司及其股東利益。

市場資金尋找安全港，本地銀行股逆市炒上，渣打（2888）飈6.9%，匯控（0005）及恒生（0011）均升逾4%。友邦（1299）創收市新高，升2.1%，收報97.15元。內需股料不受國企禁令影響，近日亦備受追捧。