王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差

發展局長黃偉綸於2020年11月底曾表示，明日大嶼首階段交椅洲1000公頃填海造地項目，每方呎成本約1400元。過去逾30年先後在美國及本港任職麥肯錫、匯豐獲多利、高盛、TOM（2383）及TPG處理多項重大交易、熟悉市場情况的王兟估計，明日大嶼土地用作住宅的部分，保守估計每方呎售價可達8000元，是每方呎造地成本的5倍多，故此整個項目有利可圖的機會其實頗高。

不過，王兟亦指出，近月新冠病毒疫情令港府開支大增，截至2021年3月底止年度財政赤字料逾3000億元，令港府財政儲備跌穿8000億元，再扣除800億元負債，淨資產跌至僅逾7000億元，若大部分用來發展造價高達6000億元的明日大嶼項目，或有一定風險。

以PPPP方式發展 港府可轉嫁風險

因此，王兟建議以「創新公私營合作」（Popular Public Private Partnership，PPPP）方式，成立「全體香港人合資有限公司」，股本為1000億元，其中75%股權由約750萬香港永久居民以「每人一股」方式持有，可以認股權（Warrant）形式免費派發，餘下25%股權則會由一間私營基金管理公司募集，對象包括全球主權基金及養老基金等機構投資者，然後港府把明日大嶼的部分發展權注入這個公司，由它負責該大型開發項目。

王兟分析，以上述PPPP方式發展明日大嶼的最大好處，是港府可以將發展風險全部轉嫁予「全體香港人合資有限公司」此非政府組織。

「全體香港人合資有限公司」向約750萬香港永久居民「每人一股」免費派發認股權，持有認股權的港人可以每股1萬元再加某一百分比的溢價換取股份，跟着股份便可轉讓，估計會有數以百萬計港人行使，該公司由此集資數百億元；另外，該公司亦會向全球主權基金及養老基金等機構投資者出售25%股權，由此集資250億元。

港府可低息發債萬億 再貸款發展公司

根據王兟上述方案，「全體香港人合資有限公司」，以「一港人一股」的方式集資，並且引入國際機構投資者集資亦不超過1000億元，該公司可負擔發展明日大嶼此投資額高達1.1萬億元（約6000億用於填海造地及相關基建，約5000億元用於興建25萬間年輕人可負擔的住宅單位）此大型項目，主要是靠發行債券來集資逾1萬億元。

王兟認為，在目前美國聯儲局無限量寬（QE）、全球主要央行積極放水、市場流動性充裕的情况下，「全體香港人合資有限公司」就發展明日大嶼項目以4.5厘至5厘發債融資逾1萬億元，問題不大。

他更教路，若港府希望「用盡財技」，可以就此自行發債，並且提供擔保，息率料會低至1.3厘至1.4厘，再將集資所得以4.5厘至5厘息率貸款予「全體香港人合資有限公司」，賺取3厘多息差，由於發債規模逾1萬億元，年息差收入可達300多億元。

總結是次專訪時，王兟承認，以PPPP方式發展明日大嶼仍有很多細節需要釐清，故自己只是希望提供新思維，拋磚引玉令社會就此廣泛討論，而不論最終港府採用哪一方式發展明日大嶼，只要該大規模填海造地項目成功啟用，為本港社會、特別是年輕人帶來希望，他亦於願足矣，「我1992年剛從內地來港發展時，真的覺得香港是一個很有效率的地方，亦很公平，這些年來香港給我很多機會，我很感激香港……我也不知道是什麼原因，過去10多年香港很多事情的效率轉差，尤其是造地建屋方面，加上期內住屋需求增長強勁，令樓價急升4至5倍」。

樓價飈升港變富人天堂 普羅百姓置業難

「樓價飈升令本港變成富人天堂，大部分財富落在可以開發土地的發展商口袋裏；如果你擁有很多物業，可能是父母給你的，你甚麼也不需要做，只要守住資產坐等升值便可以，但對於普羅百姓來說，尤其是剛出來社會工作的年輕人卻無甚希望，這麼辛苦工作，20年、30年、甚至40年也未必買到樓，這帶來很多社會問題。任何一個社會去到轉折點，均需要想新的方法，我覺得本港目前也是時候去改變，明日大嶼可帶來很多新的機會」。

（系列二之二）

明報記者 葉創成、陸振球

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