王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差

【明報專訊】已獲批5.5億元前期研究撥款的明日大嶼，若能成事除了最終可提供大量土地建屋和土地收益，其實如利用財技，更可能為庫房每年進貢數百億元的利息收入。上周本欄報道了「香港我哋家有限公司」主席王兟在專訪中提出明日大嶼可和新界業主換地以進一步增加土地供應，本周再詳述這名財技高手另一建議：港府可將明日大嶼的部分發展權注入一間非政府組織（Non-government Organization，NGO）——「全體香港人合資有限公司」，該公司固然可以透過以息率4.5厘至5厘向市場發債，集資逾1萬億元，以支付明日大嶼相關填海造地建屋的成本，其實港府亦可以1.3厘至1.4厘息率發債，再以上述的4.5厘至5厘轉借予此公司，如此每年便可賺取300多億元息差。
發展局長黃偉綸於2020年11月底曾表示，明日大嶼首階段交椅洲1000公頃填海造地項目，每方呎成本約1400元。過去逾30年先後在美國及本港任職麥肯錫、匯豐獲多利、高盛、TOM（2383）及TPG處理多項重大交易、熟悉市場情况的王兟估計，明日大嶼土地用作住宅的部分，保守估計每方呎售價可達8000元，是每方呎造地成本的5倍多，故此整個項目有利可圖的機會其實頗高。
不過，王兟亦指出，近月新冠病毒疫情令港府開支大增，截至2021年3月底止年度財政赤字料逾3000億元，令港府財政儲備跌穿8000億元，再扣除800億元負債，淨資產跌至僅逾7000億元，若大部分用來發展造價高達6000億元的明日大嶼項目，或有一定風險。
以PPPP方式發展 港府可轉嫁風險
因此，王兟建議以「創新公私營合作」（Popular Public Private Partnership，PPPP）方式，成立「全體香港人合資有限公司」，股本為1000億元，其中75%股權由約750萬香港永久居民以「每人一股」方式持有，可以認股權（Warrant）形式免費派發，餘下25%股權則會由一間私營基金管理公司募集，對象包括全球主權基金及養老基金等機構投資者，然後港府把明日大嶼的部分發展權注入這個公司，由它負責該大型開發項目。
王兟分析，以上述PPPP方式發展明日大嶼的最大好處，是港府可以將發展風險全部轉嫁予「全體香港人合資有限公司」此非政府組織。
「全體香港人合資有限公司」向約750萬香港永久居民「每人一股」免費派發認股權，持有認股權的港人可以每股1萬元再加某一百分比的溢價換取股份，跟着股份便可轉讓，估計會有數以百萬計港人行使，該公司由此集資數百億元；另外，該公司亦會向全球主權基金及養老基金等機構投資者出售25%股權，由此集資250億元。
港府可低息發債萬億 再貸款發展公司
根據王兟上述方案，「全體香港人合資有限公司」，以「一港人一股」的方式集資，並且引入國際機構投資者集資亦不超過1000億元，該公司可負擔發展明日大嶼此投資額高達1.1萬億元（約6000億用於填海造地及相關基建，約5000億元用於興建25萬間年輕人可負擔的住宅單位）此大型項目，主要是靠發行債券來集資逾1萬億元。
王兟認為，在目前美國聯儲局無限量寬（QE）、全球主要央行積極放水、市場流動性充裕的情况下，「全體香港人合資有限公司」就發展明日大嶼項目以4.5厘至5厘發債融資逾1萬億元，問題不大。
他更教路，若港府希望「用盡財技」，可以就此自行發債，並且提供擔保，息率料會低至1.3厘至1.4厘，再將集資所得以4.5厘至5厘息率貸款予「全體香港人合資有限公司」，賺取3厘多息差，由於發債規模逾1萬億元，年息差收入可達300多億元。
總結是次專訪時，王兟承認，以PPPP方式發展明日大嶼仍有很多細節需要釐清，故自己只是希望提供新思維，拋磚引玉令社會就此廣泛討論，而不論最終港府採用哪一方式發展明日大嶼，只要該大規模填海造地項目成功啟用，為本港社會、特別是年輕人帶來希望，他亦於願足矣，「我1992年剛從內地來港發展時，真的覺得香港是一個很有效率的地方，亦很公平，這些年來香港給我很多機會，我很感激香港……我也不知道是什麼原因，過去10多年香港很多事情的效率轉差，尤其是造地建屋方面，加上期內住屋需求增長強勁，令樓價急升4至5倍」。
樓價飈升港變富人天堂 普羅百姓置業難
「樓價飈升令本港變成富人天堂，大部分財富落在可以開發土地的發展商口袋裏；如果你擁有很多物業，可能是父母給你的，你甚麼也不需要做，只要守住資產坐等升值便可以，但對於普羅百姓來說，尤其是剛出來社會工作的年輕人卻無甚希望，這麼辛苦工作，20年、30年、甚至40年也未必買到樓，這帶來很多社會問題。任何一個社會去到轉折點，均需要想新的方法，我覺得本港目前也是時候去改變，明日大嶼可帶來很多新的機會」。