卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬

石門京瑞廣場舖4950萬易手

另沙田石門京瑞廣場亦錄商舖成交，該舖位於2期地下G10號，面積約1710方呎，成交價約4950萬元，呎價約2.89萬元。據悉，商舖連租約出售，目前正租予燒鵝專門店，月租12.48萬元，即新買家可享租金回報約3厘。資料顯示，原業主2015年7月以2900萬元一手購入，並於2017年修改價錢為2908.5萬元，即持貨逾5年，帳面獲利2041.5萬元或70%。

恒隆周末拆售君臨29個車位

此外，繼荔枝角碧海藍天及奧運站浪澄灣後，恒隆地產（0101）再拆售九龍站上蓋君臨天下的車位，恒隆地產表示，將於周六（1月9日）以價單形式推售29個君臨天下的車位，車位平均售價為279萬元，而車位買家必須為君臨天下單位的相關人士，包括業主、住戶及租客。按照平均售價計算，估計今次若順利沽清，可套現約8091萬元。恒隆發言人指，是次出售車位貫徹公司出售非核心物業，以釋放投資價值的策略。