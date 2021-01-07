經濟

香港地產

卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬

【明報專訊】非住宅物業撤辣後，商舖成交明顯轉活，惟部分屬蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，荃灣大河道地皇廣場地下2及3A舖，面積約3000方呎，上月以1.05億元售出，較最初叫價1.5億元大減4500萬元或30%，呎價約3.5萬元。原業主為卓悅（0653），於2014年2月透過公司股權轉讓形式（即賣殼）以1.606億元購入，現帳面勁蝕5560萬元或35%離場。

石門京瑞廣場舖4950萬易手

另沙田石門京瑞廣場亦錄商舖成交，該舖位於2期地下G10號，面積約1710方呎，成交價約4950萬元，呎價約2.89萬元。據悉，商舖連租約出售，目前正租予燒鵝專門店，月租12.48萬元，即新買家可享租金回報約3厘。資料顯示，原業主2015年7月以2900萬元一手購入，並於2017年修改價錢為2908.5萬元，即持貨逾5年，帳面獲利2041.5萬元或70%。

恒隆周末拆售君臨29個車位

此外，繼荔枝角碧海藍天及奧運站浪澄灣後，恒隆地產（0101）再拆售九龍站上蓋君臨天下的車位，恒隆地產表示，將於周六（1月9日）以價單形式推售29個君臨天下的車位，車位平均售價為279萬元，而車位買家必須為君臨天下單位的相關人士，包括業主、住戶及租客。按照平均售價計算，估計今次若順利沽清，可套現約8091萬元。恒隆發言人指，是次出售車位貫徹公司出售非核心物業，以釋放投資價值的策略。

上 / 下一篇新聞

提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
周顯：由Tesla想起向華勝
周顯：由Tesla想起向華勝
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MONACO一期最快日內開價
MONACO一期最快日內開價
君柏首現銀主盤 4200萬放售
君柏首現銀主盤 4200萬放售
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
新地大埔超級城推1元新春開運袋
新地大埔超級城推1元新春開運袋
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同