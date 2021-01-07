卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬

【明報專訊】非住宅物業撤辣後，商舖成交明顯轉活，惟部分屬蝕讓個案。土地註冊處資料顯示，荃灣大河道地皇廣場地下2及3A舖，面積約3000方呎，上月以1.05億元售出，較最初叫價1.5億元大減4500萬元或30%，呎價約3.5萬元。原業主為卓悅（0653），於2014年2月透過公司股權轉讓形式（即賣殼）以1.606億元購入，現帳面勁蝕5560萬元或35%離場。
石門京瑞廣場舖4950萬易手
另沙田石門京瑞廣場亦錄商舖成交，該舖位於2期地下G10號，面積約1710方呎，成交價約4950萬元，呎價約2.89萬元。據悉，商舖連租約出售，目前正租予燒鵝專門店，月租12.48萬元，即新買家可享租金回報約3厘。資料顯示，原業主2015年7月以2900萬元一手購入，並於2017年修改價錢為2908.5萬元，即持貨逾5年，帳面獲利2041.5萬元或70%。
恒隆周末拆售君臨29個車位
此外，繼荔枝角碧海藍天及奧運站浪澄灣後，恒隆地產（0101）再拆售九龍站上蓋君臨天下的車位，恒隆地產表示，將於周六（1月9日）以價單形式推售29個君臨天下的車位，車位平均售價為279萬元，而車位買家必須為君臨天下單位的相關人士，包括業主、住戶及租客。按照平均售價計算，估計今次若順利沽清，可套現約8091萬元。恒隆發言人指，是次出售車位貫徹公司出售非核心物業，以釋放投資價值的策略。