經濟

香港地產

太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手

【明報專訊】近日新冠病毒確診數字回落，部分大型屋苑交投明顯回升。中原高級區域營業董事張光耀指，龍頭屋苑鰂魚涌太古城，昨天單日錄得3宗成交，令本月不足一周增至11宗，平均實呎1.94萬元，其中恒天閣中層H室，實用584方呎，2房間隔，原業主上月叫價1250萬元放售，新近減價35萬元或3%後，以1215萬元售出，實呎20,805元。

原業主早於1990年以135萬元購入單位，持貨30年，帳面勁賺1080萬元或8倍。

另外，美聯助理區域經理黃遠基指，九龍灣淘大花園本月首6天已錄得6宗成交，而上月全月只錄得10宗成交，料本月成交量將可超過上月全月，屋苑最新成交單位為E座低層2室，實用390方呎，2房間隔，以586萬元成交，略低於市價水平2%，實呎15,026元。

淘大連錄6宗 2房586萬易手

原業主2016年400萬元入市，帳面獲利約186萬元或約47%。

至於青衣翠怡花園則錄得額印鬆綁易手個案。美聯高級分區營業經理李貫甡指，屋苑2座高層B室，實用約365方呎，2房間隔，享海景。

翠怡2房額印鬆綁帳賺一成

業主因已移民外地，故於半年前開始以600萬元放售單位，現累減約8%，以550萬元沽貨離場，實呎15,068元，單位銀行估價約610萬元，現成交價比估價低約一成。

原業主2018年1月以約500萬元購入上址，額印鬆綁後轉手，帳面獲利約50萬元，升值約10%。李續指，屋苑本月暫錄4宗成交，上月全月則錄得約12宗成交，交投略為加快。

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