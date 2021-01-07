經濟

香港地產

君柏首現銀主盤 4200萬放售

【明報專訊】雖然近月豪宅氣氛轉旺，但部分豪宅屋苑卻不時錄得零星銀主盤，其中九龍亞皆老街君柏更首現銀主盤放售個案。資料顯示，君柏3座低層A室，實用1624方呎，4房雙套間隔，另設儲物室及儲物室連廁所，原業主2017年以約3999萬元購入，單位至今5度向銀行及財務公司借貸，最新淪為銀主盤，並以4200萬元放售，較3年前成交價僅高約201萬元或5%，每實呎叫價約2.59萬元。

滿名山特色戶逾3年料實蝕近300萬

半新盤再錄得二手蝕讓成交。晉誠地產董事張秋表示，屯門掃管笏滿名山滿庭7座連平台單位，實用1000方呎，連60方呎平台，最新以1160萬元售出，實呎1.16萬元。原業主2017年9月以1566.5萬元購入，當時選用發展商提供的1688一按計劃（即俗稱呼吸plan，毋須壓測），持貨3年多後，現帳面勁蝕406.5萬元或約26%，不過，當年發展商為買家提供12%現金回贈，涉約188萬元，連同買賣使費在內，估計實蝕約290萬元或約18%，料為屋苑最大額蝕讓個案。

英基學校7500萬沽壽臣山複式

雖然恒隆地產（0101）購買美國領事館放售壽臣山壽山村道屋地觸礁，但區內卻接連錄得多宗二手豪宅成交。市場消息指，國際學校英基學校持有的壽山村道松栢花園一個複式單位，原叫價9000萬元，最新以7500萬元售出，實用面積2015方呎，實呎37,221元。

英基學校早於1983年以1000萬元購入屋苑內多個物業，今次售出上述單位後，同屋苑另一單位亦以8000萬元放售，實用面積同屬2015方呎，每實呎叫價近4萬元。

資料顯示，由英基學校持有的西貢寶石小築一座雙號洋房，樓高2層，實用1294方呎，3房間隔，享山景，連約800方呎大花園，去年7月以2280萬元易手，實呎17,620元，做價較2019年4月以2350萬元成交的洋房低3%。英基學校1982年連同另外7座洋房以約1050.11萬元購入收租，料該座洋房38年帳面升值約2149萬元或16倍。

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