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MONACO一期最快日內開價

【明報專訊】新冠疫情近日稍緩和，發展商全速旗下新盤，率先推售新盤的是會德豐，推售東九啟德MONACO一期（399伙），項目已於昨日上載樓書，今天開放示範單位供傳媒參觀，最快日內公布首張價單，擬於下周開售。另一邊廂，挾鐵路優勢的南豐將軍澳日出康城10期LP10，亦展開軟銷工作，部署本月開售。

開放式入場單位280呎

會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德區已逾一年未有全新盤推售，認為現時是合適推盤時機，將於日內公布首張價單，料不少於80伙，售價將參考同區新盤及九龍站物業。會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，MONACO一期細分2A座Naples、2B座Napoli，共399伙，標準戶共398伙，實用面積由280至762方呎，由開放式戶至3房戶均備有，共8款間隔；另設一伙4房連雙套房特色戶，實用1394方呎。

LP10複式3928呎 康城最大

日出康城LP10的銷售亦如箭在弦，南豐發展部及銷售部總經理盧子豪表示，項目將於短期內上載樓書、對外開放7個示範單位（包括3個經改動示範單位及4個交樓標準）、以及公布售價，計劃本月內進行首輪銷售，首批推售單位將備有2房至3房。

LP10為日出康城10期住宅項目，2座物業共893伙，標準戶共9款間隔，2房至4房均備有，涉831伙，實用由484至1526方呎，其中2房及3房戶佔總供應逾八成。項目另設62伙特色戶，實用由447至3928方呎，其中頂層複式戶面積達3928方呎，暫為日出康城屋苑中，面積最大的單位。

遠洋大嶼山南嶼嵩林上載樓書

另內房遠洋（3377）在港首個獨資發展住宅、大嶼山長沙海沙徑7號Mt. La Vie，昨上載樓書，項目命名為「南嶼嵩林」，提供6幢別墅，實用3730至8016方呎、花園則由497至3060方呎，各幢均內設私家升降機、泳池、花園及車庫。

新盤市場昨僅錄零星成交，其中福晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林，以1248.7萬元售出10樓A室，實用419方呎2房戶，實呎2.98萬元。另恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑上載銷售安排，下周一推C2及C6洋房招標，實用分別2616及2610方呎，另連逾千方呎花園，4月16日截標。

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