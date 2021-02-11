MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按

明報記者 林尚民

有關按揭首24個月利息為最優惠利率（P）減2.75厘（P=5厘），第三年為P，其後則為P加2.75厘。發展商回應指，貸款計劃屬現時樓盤一般安排，貸款年期最長為5年，買家對豪宅市場相當有信心。

九倉奪文輝道地王後 單位推出招標

被形容為「亞洲樓王」的MOUNT NICHOLSON ，近日在九倉投得文輝道地皮後推出第三期5個分層單位招標，發展商昨公布售出當中的8樓C室，實用面積為4266方呎，以成交價約4.9億元計，折合實呎約11.49萬元，為逾半年來本港一手分層單位呎價新高。

據成交紀錄冊顯示，是次買家可向發展商指定財務公司申請最高樓價八成一按，且毋須通過壓測，但須提供足夠文件證明其還款能力，包括但不限信貸報告、收入證明或銀行紀錄。有關按揭年期最長5年，買家須分5期償還八成一按，第一期為樓價10%，於簽署臨約後365天內支付，第二期同為樓價10%，於簽署臨約後730天內支付，第三、四期同為樓價20%，於簽署臨約後1095天內及1460天內支付，最後一期於簽署臨約後1825天內支付。

順豐王衛相關人士逾4.9億

掃入CENTRAL PEAK 3伙

此外，土地註冊處顯示，新地（0016）東半山司徒拔道CENTRAL PEAK Alpex II座5樓Manor A室，實用2104方呎，連兩個車位以1.88億元售出，實呎89,354元，呎價及售價均創項目新高，登記買家為鄧麗貞，與順豐創辦人王衛妻子同名，料為同一人。另同座實用2080方呎的B單位，連車位以1.76億元售出，實呎84,615元，登記買家王鎏桐，據悉亦為王衛相關人士。至於EVEREX II座3樓B室，實用1665方呎3房戶，成交價1.292億元（連車位），實呎77,598元，登記買家為余楚媛（Carol），即搜狐前CFO，目前為順豐旗下部分子公司董事。換言之，順豐創辦人王衛相關人士，共以逾4.9億元連購CENTRAL PEAK 3個單位。

二手方面，市場消息指，山頂種植道The Belvedere其中一幢洋房，以約3.5億元「賣殼」售出，洋房實用3539方呎，實呎98,898元，與同屋苑同面積洋房2015年售價相若。原業主2009年2.5億元購入，帳面獲利1億元或四成。