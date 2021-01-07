湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招

老友叫我對樓市作出一個最大膽預測，我認為政府會在下半年撤銷樓市辣招，就算不是全部，最低限度都會大幅度調低內地人士在香港買樓的印花稅，但襄王有心，神女無夢，過往經常叫政府撤辣的人現在連提也不提，我見冇人講，唯有我講。

萬事俱備 只欠通關

撤辣是要相當高技巧，一般人認為樓市下跌時應該撤辣，這是錯誤的想法，因為在撤辣後樓市仍然下跌，市民就會話樓市弱過藥煲，撤辣都冇用；正確做法就是樓市開始復蘇時撤辣，這樣會加快樓市復蘇速度，從而振興經濟。老友話這是一廂情願想法，撤辣是大塊文章，政府一定要通過各方面諮詢才夠膽執行，我話如果是這樣就蛇都死，新加坡很快會撤辣，中國內地資金被坡佬食晒。

我唔同意老友話一廂情願，起碼是兩廂情願，財政司長陳茂波話香港下半年復蘇，他有何數據可以作出這個預測，即使開關，香港經濟最多只能平穩發展，除非是撤辣，在人民幣強勢下，大量資金到港買樓，如果不用付辣招印花稅，樓市必然上升，經濟才有機會復蘇。但很可惜，在這關鍵時候，竟然冇人叫政府撤辣，波哥唯有做些少暗示，有人要求，政府才會撤辣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]