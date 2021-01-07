經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招

【明報專訊】有老友問，在兩三個月前，不時有知名人士叫政府撤辣，點解近日聽唔到那些聲音？我話以現時樓市情况，撤辣是浪費彈藥，政府亦並非沒有聽從撤辣聲音，首先將工商物業印花稅回復正常，但市况不佳，撤辣起不到任何作用，叫政府撤辣的人唔敢再出聲。其實，政府現在有撤辣條件，不過萬事俱備，只欠通關。

老友叫我對樓市作出一個最大膽預測，我認為政府會在下半年撤銷樓市辣招，就算不是全部，最低限度都會大幅度調低內地人士在香港買樓的印花稅，但襄王有心，神女無夢，過往經常叫政府撤辣的人現在連提也不提，我見冇人講，唯有我講。

萬事俱備 只欠通關

撤辣是要相當高技巧，一般人認為樓市下跌時應該撤辣，這是錯誤的想法，因為在撤辣後樓市仍然下跌，市民就會話樓市弱過藥煲，撤辣都冇用；正確做法就是樓市開始復蘇時撤辣，這樣會加快樓市復蘇速度，從而振興經濟。老友話這是一廂情願想法，撤辣是大塊文章，政府一定要通過各方面諮詢才夠膽執行，我話如果是這樣就蛇都死，新加坡很快會撤辣，中國內地資金被坡佬食晒。

我唔同意老友話一廂情願，起碼是兩廂情願，財政司長陳茂波話香港下半年復蘇，他有何數據可以作出這個預測，即使開關，香港經濟最多只能平穩發展，除非是撤辣，在人民幣強勢下，大量資金到港買樓，如果不用付辣招印花稅，樓市必然上升，經濟才有機會復蘇。但很可惜，在這關鍵時候，竟然冇人叫政府撤辣，波哥唯有做些少暗示，有人要求，政府才會撤辣。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

上 / 下一篇新聞

提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
周顯：由Tesla想起向華勝
周顯：由Tesla想起向華勝
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MONACO一期最快日內開價
MONACO一期最快日內開價
君柏首現銀主盤 4200萬放售
君柏首現銀主盤 4200萬放售
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
新地大埔超級城推1元新春開運袋
新地大埔超級城推1元新春開運袋
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同