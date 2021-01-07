周顯：由Tesla想起向華勝

向華勝向來是個吃大茶飯的人，2000年科網熱時，他搞上市公司中國盛業，說要搞互聯網加快技術，目標是市值1000億元，當時的1000億元，可能等於現在的一萬億元了，可知有多誇張。

這技術他還找了大學教授去寫研究報告，大學教授的結論是「可行的」，但當然，「可行」究竟是不是代表了能賺錢，又是另一回事了。

向氏早年曾搞電動車

又有一次，他去搞電動車，付了很多錢給一位理工大學教授，去研究電池，搞了一兩年，後來不了了之，不過那位教授，倒是賺了一些錢。如今看來，他的眼光很是高明，只是遇人不淑，方向對了，人卻錯了。

記得當年某位仁兄對這電池車的看法是：「電池車我不懂呀，只是有無咁好彩，那位發明電池車的天才，恰好就是落在香港理工大學，而且恰好給你認識到呢？」不過，我見過那位教授，文質彬彬的，說起來似層層。

總之，向華勝的風格，就是項目一定是過千億元的，坐的車一定是最豪華的，如Maybach，住酒店搶着住總統套房，出手付貼士，從來不用100元，一付就是千元金牛……在內地都派港紙。蕭定一說過，跟在他身後，常常會拾到口袋跌出的幾萬元，我可證明是事實。

最後，我也告訴大家，他在未炒股票之前，專業拍電影，年賺過億元，但他告訴我，當時的身家從來沒超過一億元，皆因，實在太過大使了。

[周顯 投資二三事]