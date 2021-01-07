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劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後

【明報專訊】港股熱炒或強勢股繼續輪流炒作，低殘的舊經濟股則受到追捧，但表現不及物業管理股亮麗；物管行業發展再惹憧憬，領漲的龍頭股之外，勿濫追落後。

恒指昨低開36點後反覆向下，早市最多跌260點、低見27,389點反彈，曾倒升逾百點，收報27,692點，升42點或0.15%；國指升1.17%。恒生大型股、中型股指數升0.71%、0.77%，小型股指升1.61%，風險胃納高漲進取。大市成交2181億元，高於60天平均五成，交投活躍。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率61比39，升逾3%佔上升股份四成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為59比41，儘管不少股份下跌，但買盤動力強勁。本報數據庫追蹤30個行業，有兩成半多下跌，熱炒的汽車及相關跌2.4%表現最差，但行業有三成半股份上升，輪流炒作。其次公用事業跌近1%，燃氣供應、科技器材跌約0.4%偏軟。

上升行業中，有超過三成的升幅超過2%，舊經濟為主行業跑贏。基建及建材升近6%兼股份全線上升，表現跑贏一眾行業。內房及物管升4.7%，只有約八成股份上升，行業升勢由物管股大漲拉動。統計成交最活躍的10隻物管股，平均漲17%。此外，工業、教育、能源及相關升約3%、4%。

10隻最活躍物管股平均漲17%

住建部等部門發布關於加強和改進住宅物業管理工作通知，包括落實街道屬地管理，委託物管公司承擔公共服務，並支付相應費用；支持物管業併購重組，推動物業服務規模化、品牌化經營；同時鼓勵物管公司向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域延伸，並以扶持政策支持物管公司開展養老、家政等業務。

通知圍繞六大部分合共21項，覆蓋相當全面，為物管行業打開更廣闊發展空間，難怪吸引資金湧入。物管股中，碧桂園服務（6098）、永升生活（1995）率先破頂創新高最強，前者龍頭具地位，後者爆發力強，但短線飈升後料走勢波動，高追要定好止蝕位，碧桂園服務關鍵支持位約54元。

保利物業動力較強可追入

不少物管股去年大幅調整後依然處於低位，時代鄰里（9928）、中海物業（2669）昨急升後，近60日仍累跌逾兩成。去年下半年物管股受到成本上漲、發展放緩等因素打擊，股價受壓，而相關風險並未消除；中央加強物管發展的同時，也加強監管，包括要通過市場競爭形成物業服務價格，價格亦會實行政府指導價，因此別貪平追太落後股份。雅生活（3319）、保利物業（6049）低位反彈後，距離高位還有一段距離，當中，保利物業底部更為鞏固，動力較強，可視作追落後之選。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕保利物業 永升生活 碧桂園服務 物管

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