經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力

【明報專訊】恒指升42點，收報27,692點，成交金額2181億元。中港股市高位反覆，部分強勢股如內地的白酒股，本港的汽車股、新能源股有些沽壓，部分資金轉戰一些大落後股，如基建、水泥等股份。格局仍是板塊輪動，資金未見離場避險。美國喬治亞州參議員第二輪選舉，執筆時民主黨非裔候選人率先宣布勝選，另一席民主黨亦領先，意味民主黨有機會同時掌控總統及參眾兩院。拜登上任後勢必推出大規模刺激方案，美國10年期債息昨日已升破1厘，匯控（0005）有條件發力。

中港股市牛氣冲天，但升幅確實驚人，美股的高升股已急劇調整，這邊廂也出現震盪。周二已見內地新股王金龍魚高台跳水，昨日則輪到升市龍頭板塊，白酒股先升後回。港股則是汽車股、光伏股等回調，但體育用品股依然強勢。相對於美國的高升股，中港股市這邊的強勢股有較實在基本因素支持，並非有個概念、講個故事就大炒。股價會波動，但大幅下跌機會微。高位整固反而是好事，待市場確立支持和阻力位，消化獲利盤後又可再作部署。

碧桂園服務永升生活中長線可跑出

昨物管股全線飈升，主因是住建部、發改委、銀保監會等10個部委發布《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，將放寬經營權限至包括養老托幼、社區消費、資產管理等領域，又鼓勵物管企業統一管理在管項目周邊老舊小區。過去兩年股價大幅上升後，物管股估值已充分反映母公司未來數年可提供的新增管理面積，要更上一層樓，須加強併購力度和提升增值服務收入。在眾多上市物管股中，這兩方面做得較好的是碧桂園服務（6098）和永升生活（1995）。昨整個板塊升幅均達雙位數字，但中長線跑出，相信還是此兩股機會較大，而昨日亦已雙雙創歷史新高。

拜登即將就任美國總統，新官上任一般都會大灑金錢爭取政績，尤其是民主黨若成功贏得喬治亞州參議員兩個議席，將同時控制了參眾兩院，在推出超大規模刺激方案已再無阻力。市場反應很清晰，就是美元下跌、債息急升，執筆時10年期債息升至1.03厘水平，為2020年3月疫情大規模爆發以來首次，反映市場對通脹上升的預期。

匯控股價與美債息非常同步

事實上，美國通脹預期一直上升，在昨日選舉有結果前，5年期通脹預期達到2.04％，已回升至2017、2018年時的水平。隨着大規模刺激方案勢將出台，通脹預期和債息料會持續上升。匯控失威多時 是時候再步入升浪

回看金融海潚至今，匯控股價與美國10年期債息非常同步，方向完全一致，相信與債息上升利好淨息差有關。以走勢來看，匯控昨日再次升破250天線，為近3年以來第3次再度闖關，此前兩次都是假突破，失敗後便再展跌浪。但回顧歐債危機後至今，兩次真突破250天線，結果都出現一波幅度可觀的升浪。首次在2012年7月，由65元升至90元水平；第二次是2016年8月，由55元升至85元。兩次設局都是一輪大規模貨幣刺激後，經濟增長動力回升後開展的升浪。現在全球貨幣刺激停不了，疫苗又有望令經濟回復正常，或許失威多時的匯控，是時候再度步入升浪。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
周顯：由Tesla想起向華勝
周顯：由Tesla想起向華勝
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MONACO一期最快日內開價
MONACO一期最快日內開價
君柏首現銀主盤 4200萬放售
君柏首現銀主盤 4200萬放售
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
新地大埔超級城推1元新春開運袋
新地大埔超級城推1元新春開運袋
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同