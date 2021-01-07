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2021年1月7日星期四
技術取勝
投資策略
提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
人行工作會議 重申加強監管互聯網金融
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
周顯：由Tesla想起向華勝
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MONACO一期最快日內開價
君柏首現銀主盤 4200萬放售
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
新地大埔超級城推1元新春開運袋
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同
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【明報專訊】中海物業上望5.3元有阻力（圖）
中國龍工近2.6元或有調整（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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