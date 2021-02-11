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李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監

【明報專訊】去年狂升逾6倍的「低調股王」美蘭空港（0357）近日惹上官非，公司前晚發公告，基金Aero Infrastructure在香港國際仲裁中心提交申請，指美蘭空港違反股份認購協議，要求索償最多近70億元（你無睇錯我無寫錯，美蘭空港昨日市值是93億元）；不過，筆者翻看事件經過，美蘭空港可能只是無辜的代罪羔羊，基金要索償或者應該要找中國證監會。

事緣美蘭空港在2019年9月底宣布，計劃以每股4.69元配售2億股H股新股，引入Aero Infrastructure為公司策略股東；而公司股價去年開始猶如「坐火箭」：由2019年9月宣布交易時股價約5元，至2020年6月30日升至約10元，兩個月後再升至高位60元，一年間升幅超過10倍，其後雖然回落，昨日更因為索償消息跌8%，股價仍高達41元，倘若當時交易成功，Aero 帳面賺近73億元。之不過，問題在於原來交易一直未完成。睇番2019年年報，當時美蘭空港都仲有將Aero列為股東，但事隔半年後，已經消失於中期報告的股東名單上，意味上述數十億元的利潤全部煙消雲散；Aero背後股東是新加坡政府投資公司（GIC）和傳奇投行家方風雷旗下的厚樸投資，自然不肯善罷甘休。

美蘭發行新股 一直未獲中證監「放行」

翻查資料，今次事件的關鍵似乎是中證監一直不願「放行」美蘭空港發行新股，這個不難理解，金融市場一向知道要求中證監批准發行H股不是易事，但美蘭空港的個案卻不是一個「難」字可以概括，事關公司早在2017年7月已經開始申請發行新股，最初是計劃向母公司海航旗下海口美蘭機場發新股注資，直至2019年宣布引入Aero時，申請已過兩年，當時公司估計仍需時半年，但至今已隔年多，卻依然音信全無。事實上，以H股形式上市的民企，集資一向非常頭痛，事關發行新H股必須獲得中證監批准，重點的內銀國企等當然優先放行，但民企則只能望天打卦，其中內房行業應該感受尤深，事關在2018年之前，內房發行新H股集資被封關長達12年，只能集中透過借貸賣樓周轉，直至近年內房行業資金鏈愈來愈緊張，在生死關頭之際才予以放寬；比較之下，美蘭空港的3年時間則顯得不值一提了。

計劃經濟下 一切都是中央旨意

筆者自然不知道，中證監為何不批准美蘭空港發行新股（是與最終大股東海航有關？），但在中國實際上是採取計劃經濟下，一切其實都只是中央旨意，正所謂「朕不給，你不能搶」；馬雲都可以數月間天堂掉下地獄（近期更人間蒸發），因此像厚樸和GIC 這種明明買了、原來不准買的怪事根本不足為奇。話說回來，既然中證監都不給了，筆者猜厚樸和GIC 最後恐怕追討也是徒然了。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕海航 H股 中證監 厚樸投資 美蘭空港

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