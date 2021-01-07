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蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成

【明報專訊】疫情衝擊全球，但蘋果在上一財年的利潤超越目標，令行政總裁庫克（Tim Cook）及多名高管的薪酬大增。蘋果向美國證交會（SEC）提交的文件顯示，庫克在2020年的總薪酬（不包括股票獎勵）超過1470萬美元（約1.15億港元），較2019年的1150萬美元增長28%，但仍低於2018年的1568萬美元。雖然庫克去年的基本薪金維持300萬美元不變，但由於蘋果超額完成財務目標，使庫克去年的績效獎勵由2019年的770萬美元，按年增長近四成至1070萬美元。作為庫克薪酬一部分的外遊、保安開支及保險費，去年價值約100萬美元。

去年股價漲80%

獎金為目標金額179%

庫克去年的總薪酬，是蘋果員工年薪中位數的256倍，較2019年的200倍差距進一步擴大。2020年的蘋果員工年薪中位數為5.78萬美元（約45萬港元）。在剛過去的財年，雖然疫情令環球經濟受創，但蘋果利潤仍增長3.9%。受惠於居家避疫措施，筆記簿電腦及iPad等熱賣。蘋果股價在2020年上漲逾80%，市值超過2萬億美元。

由於上一財年表現理想，蘋果向庫克等高層發放更多獎金，實際發放金額為目標金額的179%。除薪酬以外，庫克在截至2020年9月底的財年，還獲發合共2.819億美元（約22億港元）的限制性股票。這些股票是庫克2011年晉升行政總裁時獲得的長期獎勵計劃的核心部分。這項10年計劃的最後一批股票獎勵，將在2021年8月生效。去年8月，庫克出售了價值1.317億美元的蘋果股票。同年9月，蘋果向庫克提供新的長期獎勵計劃，條件是他留任CEO直至2025年。根據彭博社計算，現年60歲的庫克，在2020年的個人財富突破10億美元。

（綜合報道）

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