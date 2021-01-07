沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元

或憂疫情礙經濟復蘇

沙特能源部表示，單方面減產的目的，是為了維護原油行業，支持沙特及OPEC+的經濟。分析指出，暫未知減產措施是否足以抵消多國疫情惡化對原油需求的影響，但沙特的行動為支撐油價發出強烈的信號。

隨着歐美展開疫苗接種計劃，市場憧憬疫情受控使經濟復蘇，令近期油價有所回升。最有可能從中受惠的是美國頁岩油商，因為它們可更快提高產量。俄羅斯近期憂慮到美國頁岩油商搶佔市場份額，一直爭取增加產量，但沙特對增產態度審慎。摩通油氣研究主管Christyan Malek稱，沙特單方面減產，可能會在短期內降低該國的市場份額，但長遠對油價的好處仍比代價大。OPEC+透露，一直爭取增產的俄羅斯和哈薩克，獲准在2月每天合共增產7.5萬桶，並在3月再增產7.5萬桶。（綜合報道）

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