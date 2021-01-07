沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元

【明報專訊】全球最大石油出口國沙特阿拉伯出乎意料宣布，將在2月至3月單方面將每日原油產量削減100萬桶，反映沙特憂慮疫情持續威脅環球經濟復蘇。沙特宣布自行減產前，油組與盟友（OPEC+）達協議，同意在下月將集體產量基本保持在當前水平。國際油價昨在高位徘徊，紐約期油高見每桶50.24美元，而布蘭特期油曾升穿每桶54美元，兩者均創11個月高位。
或憂疫情礙經濟復蘇
沙特能源部表示，單方面減產的目的，是為了維護原油行業，支持沙特及OPEC+的經濟。分析指出，暫未知減產措施是否足以抵消多國疫情惡化對原油需求的影響，但沙特的行動為支撐油價發出強烈的信號。
隨着歐美展開疫苗接種計劃，市場憧憬疫情受控使經濟復蘇，令近期油價有所回升。最有可能從中受惠的是美國頁岩油商，因為它們可更快提高產量。俄羅斯近期憂慮到美國頁岩油商搶佔市場份額，一直爭取增加產量，但沙特對增產態度審慎。摩通油氣研究主管Christyan Malek稱，沙特單方面減產，可能會在短期內降低該國的市場份額，但長遠對油價的好處仍比代價大。OPEC+透露，一直爭取增產的俄羅斯和哈薩克，獲准在2月每天合共增產7.5萬桶，並在3月再增產7.5萬桶。（綜合報道）