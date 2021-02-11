憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％

市場憧憬銀行股將因為債息上升而增加利息收入。匯控（0005）與渣打（2888）股價昨天在香港升逾3%。匯控昨收報41.5港元，重上250天線。昨晚的匯控ADR續升至43.6港元，較港收市再升5%。道指早段升400點創新高，標普500指數升0.9%。納指早段下滑，但午夜前收復失地。

民主黨或重奪兩院 料政府發債增加

部分市場人士憂慮若民主黨控制參眾兩院，可能加大對科技企業的反壟斷監管力度，甚至向科網企業等加稅，可能促使投資者從增長型股票，轉向將從刺激措施受惠的舊經濟股。蘋果和facebook的股價早段曾跌約2％。此外，美國藥廠莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗獲歐洲藥品管理局（EMA）批准在歐盟使用，莫德納股價早段升逾2%，歐洲股市普遍向上。

或加大對科技股監管 向科網加稅

《華爾街日報》指出，民主黨執政有可能斥更多資金推動其關注的基建及紓困項目，當政府開支增加，若沒有相應的加稅措施，預示政府將要增加發債。此外，刺激經濟的支出可能推高通脹，使聯儲局提高短期利率的可能性提高，從而推動債息上升。

美國國會和聯儲局去年史無前例的開支，避免疫情觸發金融市場崩盤。然而，摩根士丹利憂慮巨額開支和受遏抑的需求，將會在疫情受控後令通脹加快增長。摩根士丹利指出，2021年最大的市場意外，可能是通脹率高於聯儲局在內的許多人預期。

美國更多的財政刺激措施和更強勁的增長前景，也影響到歐洲市場，導致歐洲的國債受壓。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）的策略師Peter Schaffrik指出，較高的美國國債孳息率，意味部分投資者可能會出售孳息率較低的歐洲債券，並增持美國國債以獲取額外收益。

美國疫情惡化之際，美國12月的服務業經濟活動擴張速度放慢。美國上月的IHS Markit服務業PMI由58.4回落至54.8，低於分析師預期的55.3。與此同時，美國上月的就業市場復蘇似乎受阻。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在12月減少12.3萬個，與經濟師預期職位增長7.5萬個大相逕庭 ，是4月以來首次下滑。不過由於美國國會已在上月底通過新的抗疫紓困計劃，以發放額外的失業救濟，並為針對小企的「薪資保障計劃（PPP）」補充資金，料將有助企業營運及招聘。

（綜合報道）

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