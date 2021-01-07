醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留

明報記者 王俊騏

醫渡科技主要提供建基於大數據和人工智能技術的醫療健康解決方案，主要對象為醫療行業，包括醫院、製藥、生物技術、醫療設備公司、研究機構及保險公司等，目前共服務內地300多家醫院。按2019年收入計，公司在中國醫療健康大數據解決方案提供商中排名第一，市佔率達到5%。公司在2014年成立以來，持續投資自主研發的數據智能基礎設施YiduCore，並以此為基礎，研發出醫療解決方案，主要業務可分為三大部分，包括大數據平台、生命科學解決方案及健康管理平台。

專家料醫渡掛牌最多可升四成

其中大數據平台為成立了最長的業務，也是主要收入來源，對象是醫院、監管機構及政策制定者，旗下的DPAP及Eywa平台和解決方案，主要幫助醫院於醫學研究上如建立專科病庫，協助臨牀診斷治療及醫院營運管理。例子有去年新冠病毒疫情爆發時，為武漢市衛生部門搭建了動態疫情監測平台，整合了市、區及縣三級數據庫，覆蓋區內大部分醫療機構，可處理數百萬條數據。

醫渡科技收入近年增長迅速，由2018年3月底止年度的2272萬元（人民幣，下同），過去3年間一共累升近23.5倍，達到2020年度的5.58億元。不過研發開支同樣巨大，導致累計虧損同樣連年擴大，由2018年度的9.78億元，到2020年度虧損已達到15.11億元。醫渡科技要真正轉虧為盈，或需要一段時間，但以公司近年爆發式收入增長往績，盈利可能只是時間問題。

公司上市前期引入的投資者陣容亦有不少亮點，包括騰訊、陽光人壽保險、新加坡政府投資公司（GIC）及汶萊主權基金等，而且醫渡的保薦人高盛及中金國際往績不錯，令該股可看高一線。值得留意的是，首日升勢凌厲、同樣是SaaS概念股的明源雲（0909），也正正是經中金之手，上市當天大升了86%。

稻草熊毛利率連年下跌

稻草熊為內地一家影視製作公司，焦點盡落在一眾影星股東身上。影星吳奇隆的經理人劉小楓為公司最大股東兼行政總裁，而吳奇隆雖然沒有直接持股，但實際上透過經理人控制公司；吳奇隆妻子劉詩詩則持有14.8%股權，公司主要客戶之一的愛奇藝則持有公司19.57%股權。稻草熊較為人熟知的主要作品有《蜀山戰紀之劍俠傳奇》、《不可能完成的任務》、《兩世歡》及《局中人》等。

稻草熊主力投資、開發、製作及發行劇集， 收入主要來自向電視台及網上影視平台，及有時向第三方發行商發行自製劇集播映權，所收取的許可費，佔總收入達七成，而當中售予網上影視平台的佔比愈來愈高。公司收入也持續上升，由2017年的5.43億元，上升近四成到2019年的7.65億元；但毛利率卻連年下跌，由2017年尚有28%，跌到2019年僅14%左右。

對於毛利率不斷下跌，公司解釋是2019年自製劇集的演員片酬較高，並節目都是正值中央推出政策大幅削減演員片酬之前製作；此外，當時網上影視平台下調電視劇採購價格，導致毛利較低。去年上半年毛利率已回升到23%，皆因當時自製劇集許可費上升，同時起用新晉演員，片酬較低，不過這都反映製片公司盈利較為起伏反覆。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示較為留意醫渡科技，認為它是近日同期招股的10家企業中的首選，皆因市場反應好，並且是另一隻可憧憬的SaaS公司；醫渡也令人聯想到會否是下一隻明源雲。惟他也指出，如果細看業務分佈，便得知兩者不同，明源雲客戶以內房為主，醫渡則是醫療機構，但總體上仍值得抽。

亮點大收入穩 溫傑籲主力抽醫渡

他又指，一般要視乎暗盤表現才可估算新股首掛表現，但大致相信醫渡首日可升三至四成，皆因亮點較大，收入增幅吸引及穩定。至於稻草熊則不太建議抽，他指二手市場都有「好多嘢買」，不需集中所有資金抽新股，如果抽，宜集中一隻於醫渡上。

事實上，近日也有另一隻SaaS概念股新紐科技（9600）昨天掛牌，惟跌穿招股價，溫傑表示令人意外，但指其SaaS業務比例明顯較醫渡及明源雲為低，本身賣點不夠強，因此他相信新紐科技「潛水」不會影響醫渡的投資前景，因醫渡的基本因素及投資概念更受歡迎，可看高一線。

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