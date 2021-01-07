經濟

10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增

【明報專訊】住建部、發改委及銀保監等10個部委昨聯合印發《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，提出21點物管行業發展方向及指引，包括「完善物業服務價格形成機制」，變相放寬物業管理收費限制，以及允許企業向養老、托幼、家政、文化、健康、房屋經紀、快遞收發等領域擴張。利好政策一出，物管板塊急彈，逾25隻股份升幅逾一成，龍頭股保利物業（6049）、永升生活服務（1995）升逾兩成，碧桂園服務（6098）及雅生活（3319）升逾16%（見表）。

明報記者 方楚茵

物管股自去年第四季漸漸走弱，今次受惠政策，全線爆升。銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，內房去年至今受政策負面影響，市場憂慮物管增長前景亦受影響，但今次政策出台可掃清陰霾。他指出，新政策除放寬物業管理收費限制，又開放多個投資領域，令物管股中長線增長空間大增，不少內房股投資者，昨日換馬至物管股。

銀河聯昌：料不少股份盈喜支持板塊

鄭懷武又稱，板塊昨急升後，部分股份可能稍作調整，但預期短線行業仍有多個因素支持，包括不少股份將陸續公布盈喜，料平均盈利增長多達45%，其中合景悠活（3913）、世茂服務（0873）及融創服務（1516）去年下半年上市後經歷一輪跌浪，隨着盈利能力得到證明，相信將獲得更高估值。他指出，2021年物管行業平均市盈率為21倍，其中永升及碧桂園服務昨收市後已升至45倍及40倍，相信投資者傾向找尋估值較低股份，如雅生活、世茂及合景等，估值均低於20倍。

瑞銀：料不同物管股今年走勢差異大

此外，投行及券商亦相信隨着物管新股上市熱潮過去，行業亦會企穩回升。華泰報告提到，去年第四季的物管新股上市潮告一段落，龍頭企業已率先企穩回升。隨着接近業績期及政策利好，認為投資者可以考慮買入預期業績較佳、中長期發展計劃較明確的物管股。

瑞銀指出，去年再有15隻物管股上市後，目前已有34隻上市物管股、市值總額達840億美元。該行相信，今年不同物管股走勢將會出現頗大差異，關鍵因素將是2022至2024年收入增長和可見度，當中第三方合同和商業物業管理範疇將非常重要，當中首選擁有大量第三方合同的碧桂園服務、金科服務（9666）及永升，以及商業物管範疇較強的華潤萬象（1209）及寶龍商業（9909）。

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