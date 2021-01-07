經濟

港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復

【明報專訊】國泰航空（0293）宣布，為方便有需要前往英國的乘客，將於下周二（12日）起恢復由香港飛往倫敦希斯路（LHR）的航班，同時因應香港政府實施的入境規定，所有由英國出發前往香港的航班將暫停運作至1月25日。國泰昨收報7.26元，全日升1.4％。

集團指出，計劃於1月12日、14日、15日、17日、18日、21日及24日運作CX251航班，由香港前往倫敦希斯路機場。由於英國上月中出現傳播力高的變種病毒，港府立刻禁止所有由英國飛往香港的載客航班抵港，並延長英國抵港人士的檢疫期至21天，各航空公司即宣布取消往返英國航班。國泰表示，由香港前往倫敦希斯路及曼徹斯特的航班早前已暫停至1月10日，原定1月15日前往曼徹斯特機場的定期航班亦已取消。

今年12月31日前可免費無限次改機票

國泰又稱，深明給予顧客彈性選擇的重要性，顧客可在今年12月31日前免費無限次更改機票，或轉成國泰信用額以供稍後的日子使用，亦可取消機票及退款。另外，國泰已加強多項防護措施，令顧客可放心出行，又為乘客提供新冠肺炎免費保險，適用於2021年2月28日及之前乘搭國泰航班的旅客，選乘國泰航空的客人，治療與新冠肺炎診斷相關醫療費用將獲得保障，包括檢疫津貼、醫療及住院費用、疏散和遣返費用等。

相關字詞﹕英國變種病毒 希斯路機場 國泰航空 新冠肺炎

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