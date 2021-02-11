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醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍

【明報專訊】多隻新股同期招股，焦點新股醫渡科技（2158）昨日截止孖展認購，綜合多間券商數據，共錄得1830.7億元孖展額，相當於公開發售超購逾444倍，公司將於今日（7日）截止招股（相關分析刊B6）。

茂宸斥逾億申購 看好潛在回報

醫渡科技獲耀才借出368億元孖展額；華泰國際、富途及輝立分別借出276億元、266億及262億元，連同其他券商，合共借出1830.7億元孖展，暫時是踏入2021年以來最受歡迎新股。茂宸（0273）亦公布，已出資1.06億元申購醫渡科技，認為股份具吸引力，可帶來潛在投資回報。

宋都服務（9608）及現代中藥（1643）同於昨天截孖展，前者獲券商借出約4.9億元孖展額，較公開發售超購約20倍；現代中藥就錄得約1.1億元孖展額，相當於超購約4倍。今日將有兩隻新股截止孖展認購，稻草熊（2125）暫錄得221億元孖展額，超購215.5倍；網上車市（1490）錄得191.7億元孖展額，超購733.4倍。

新紐科技中邦環境掛牌 表現迥異

昨有兩隻新股掛牌，新紐科技（9600）及中邦環境（1855）兩股表現各異。新紐科技昨最高曾見4.52元，較招股價4.36元升3.7%，午後股價轉跌，終以全日低位4.1元收市，較招股價潛水近6%，一手帳面蝕208元。新紐共接獲79張「頂頭槌飛」，以收市價計每人要蝕6.89萬元。中邦環境的表現較佳，收報2.05元，較招股價升2.5%，每手帳面賺100元。

明報記者

[新股]

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