強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成

總資產近1.14萬億歷史新高

雖然去年強積金回報佳，但積金評級主席叢川普指出，2020年投資市場的波幅是自環球金融危機結束以來最波動的1年，強積金基金的波動率是2009年以來最高（見圖），這現象再次說明，強積金成員不應試圖去捕捉市場時機並貼市地炒賣。

據理柏亞洲資料顯示，2020年以大中華股票基金表現最佳，全年平均升31.18%最威，整體約400隻強積金基金當中，這類別包辦首3名。中銀保誠的「我的中國股票基金」及萬全的「大中華股票基金」均升51%。而這兩隻基金的投資經理均為摩根資產，並均投資於「摩根宜安大中華基金」。緊隨其後是「信安動力大中華股票基金」，全年累升47%。

強積金基金波動率2009年以來最高

而亞太區股票（日本除外）基金則全年平均升23.02%，美股基金全年平均升19.75%，環球股票基金全年平均升14.15%，港股基金全年平均升12.32%，均跑贏整體強積金，同時亦跑贏恒指。去年恒指及國指均累跌逾3%。

單月來說，上月沒有強積金基金見紅，而海通的韓國股票基金升12.43%最佳；其次是友邦的亞洲股票基金，上月升11%。

以近10年計，美股基金壓倒性跑出，表現最好的是萬全的美股基金，10年累升2.69倍，排首4名均是美股基金；表現最差的是海通韓國基金及銀聯的環球債券基金，10年下來累計見紅。