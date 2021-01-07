北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點

明報記者 蔡穎霖

美股開市早段靠穩，昨晚約11時45分，恒指夜期報27,735點，高水43點。

昨天北水南下合計淨流入123.96億元，較上日增加15.38%，連續第11日淨流入。2021年以來的3個港股交易日，均錄得北水淨買入逾百億元，為歷史以來首次；3天累計流入366.34億元。而2015年4月及去年3月北水大幅流入期間，最多亦只曾連續兩天淨買入逾百億元。近期北水成交佔整體港股成交比例亦有增加，近3日平均佔26%，即逾四分之一的成交來自港股通。

北水佔整體港股成交 近3日平均26%

北水主要淨買入騰訊（0700），昨日金額達28.44億元，亦淨買入中芯國際（0981）19.15億元，兩股分別升2.2%及12.9%。淨買入較多的還有中海油（0883）及中移動（0941）。另外，北水淨沽出小米（1810）7.62億元，小米昨日跌4%。恒指連升6日，收市升42點或0.15%，報27,692點，創自去年2月17日後收市新高。主板成交金額2181億元，較上日增1.44%。內需板塊連日受追捧，多隻股份連環破頂。其中海底撈（6862）升5.3%，收報66.25元；中國飛鶴（6186）升4%，收報20.6元；安踏（2020）收報132.8元，升2.6%；蒙牛（2319）收報52元升1.4%。科指早前多次上試8500點不果，昨日卻曾高見8699點，收報8609點，升1.7%或146點破頂。阿里巴巴（9988）升3.2%，收報230元；美團（3690）升4.5%至310元。京東（9618）升7.7%至365元。

渣打：美匯續弱 看好醫療科技物聯網

渣打銀行香港財富管理投資策略主管梁振輝表示，預計美匯走勢續疲弱，2021年內料再跌約7%，將利好亞洲股市。目前港股仍落後於美股，預計恒指有望升至30,000點關口，強調需視乎新冠疫情發展，以及中美緊張關係。隨着醫療科技、新能源汽車及物聯網的興起，該行看好相關板塊走勢。