人行工作會議 重申加強監管互聯網金融

【明報專訊】人民銀行在今年的工作重點會議中，再次強調對互聯網金融的監管。會內要求，在持續防範化解金融風險方面，要加強互聯網平台公司金融活動的審慎監管。同時提出要求完善風險防範處置長效機制，以及完善存款保險制度建設和機構設置。該行提出要將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理，甚至要完善金融控股公司監管體系。
深化人幣匯率市場化改革
該行在新一年，還提出強化支付領域監管，個人徵信業務必須持牌經營，嚴禁金融產品過度營銷、誘導過度負債，嚴肅查處侵害金融消費者合法權益的違法違規行為。
貨幣政策方面，人行指要深化人民幣匯率市場化改革，加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。另更鼓勵繼續運用普惠性再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對「三農」、科技創新、小微和民營企業等支持力度。在數字人民幣方面，該行要求穩妥展開試點測試。
建碳排放權交易市場 為排碳定價
在推動中國落實碳中和方面，人行指出，要完善綠色金融政策框架和激勵機制，引導金融資源向綠色發展領域傾斜，推動建設碳排放權交易市場為排碳合理定價，逐步健全綠色金融標準體系，明確金融機構監管和信息披露要求。
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