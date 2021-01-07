經濟

人行工作會議 重申加強監管互聯網金融

【明報專訊】人民銀行在今年的工作重點會議中，再次強調對互聯網金融的監管。會內要求，在持續防範化解金融風險方面，要加強互聯網平台公司金融活動的審慎監管。同時提出要求完善風險防範處置長效機制，以及完善存款保險制度建設和機構設置。該行提出要將主要金融活動、金融機構、金融市場和金融基礎設施納入宏觀審慎管理，甚至要完善金融控股公司監管體系。

深化人幣匯率市場化改革

該行在新一年，還提出強化支付領域監管，個人徵信業務必須持牌經營，嚴禁金融產品過度營銷、誘導過度負債，嚴肅查處侵害金融消費者合法權益的違法違規行為。

貨幣政策方面，人行指要深化人民幣匯率市場化改革，加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。另更鼓勵繼續運用普惠性再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對「三農」、科技創新、小微和民營企業等支持力度。在數字人民幣方面，該行要求穩妥展開試點測試。

建碳排放權交易市場 為排碳定價

在推動中國落實碳中和方面，人行指出，要完善綠色金融政策框架和激勵機制，引導金融資源向綠色發展領域傾斜，推動建設碳排放權交易市場為排碳合理定價，逐步健全綠色金融標準體系，明確金融機構監管和信息披露要求。

相關字詞﹕人民銀行

上 / 下一篇新聞

提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
北水連續3日淨買入逾百億 恒指6連升 多隻內需股創上市新高 分析料上望3萬點
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
強積金去年平均升12% 連續兩年漲逾一成
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
醫渡科技錄1830億孖展 超購逾444倍
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
港飛往倫敦希斯路航班 國泰：下周二恢復
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
吉利：今年汽車銷售目標按年增16％
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
10部委寬限制 物管股急彈 完善收費兼擴經營領域 分析：增長空間大增
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
匯豐報告：中央支持發展 助行業重估
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
醫渡稻草熊齊招股 科技概念分高下 SaaS業務看高一線 影視盈利反覆專家有保留
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
憧憬加碼紓困 美債息升穿1厘 銀行利息收入增 匯控ADR再升5％
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
沙特自願減產 布蘭特期油升穿54美元
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
蘋果去年利潤超目標 庫克薪酬1.15億 增三成
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
張兆聰：美10年期債息回升 匯控可發力
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
李曉佳：美蘭空港成代罪羊 厚樸GIC討公道應找中證監
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
技術取勝：新高教中線5.8元沽壓大
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
上市委員會開放報名 港交所籲新經濟人士申請
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
華置炒恒大「損手」 錄逾57億未變現虧損
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
劉思明：物管股再惹憧憬 勿濫追落後
周顯：由Tesla想起向華勝
周顯：由Tesla想起向華勝
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
湯文亮：下半年有機會撤樓市辣招
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MT NICHOLSON分層實呎破11萬 新盤逾半年首見 發展商提供最高八成免壓測一按
MONACO一期最快日內開價
MONACO一期最快日內開價
君柏首現銀主盤 4200萬放售
君柏首現銀主盤 4200萬放售
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
太古城不足一周錄11成交 2房減價3％易手
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
卓悅逾億沽荃灣舖 7年蝕5560萬
新地大埔超級城推1元新春開運袋
新地大埔超級城推1元新春開運袋
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
王兟：明日大嶼配合財技 港府可年賺逾300億息差
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同
明日大嶼PPPP原創者 去年向李山推介獲認同