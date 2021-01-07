人行工作會議 重申加強監管互聯網金融

深化人幣匯率市場化改革

該行在新一年，還提出強化支付領域監管，個人徵信業務必須持牌經營，嚴禁金融產品過度營銷、誘導過度負債，嚴肅查處侵害金融消費者合法權益的違法違規行為。

貨幣政策方面，人行指要深化人民幣匯率市場化改革，加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，保持廣義貨幣和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。另更鼓勵繼續運用普惠性再貸款再貼現政策，引導金融機構加大對「三農」、科技創新、小微和民營企業等支持力度。在數字人民幣方面，該行要求穩妥展開試點測試。

建碳排放權交易市場 為排碳定價

在推動中國落實碳中和方面，人行指出，要完善綠色金融政策框架和激勵機制，引導金融資源向綠色發展領域傾斜，推動建設碳排放權交易市場為排碳合理定價，逐步健全綠色金融標準體系，明確金融機構監管和信息披露要求。