經濟

外媒：人行要求螞蟻交客戶信評數據全國共享

【明報專訊】據《華爾街日報》報道指，內地監管機構要求阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團，將其客戶的信貸評級數據交出由中國人民銀行管理，以供全國金融機構使用。報道更指出，馬雲沒有「討價還價」的餘地，以打破螞蟻一直擁有的「數據壟斷」優勢。對於有關報道，螞蟻拒絕評論，馬雲近期更一直沒有公開露面回應各項傳聞。阿里昨日收報230元，全日升3.1%，成交額達72.46億元。

「馬雲沒有討價還價的餘地」

報道提及，人行將提供兩個方案予螞蟻「選擇」。方案一為螞蟻直接將有關的信貸評級數據交給人行營運的全國信貸報告系統；方案二則是螞蟻將數據交由人行成立和打理的「百行徵信」機構，以透過以上方式將螞蟻擁有的數據「上繳」中央。

螞蟻於2015年成立自家的信貸評級系統，名為「芝麻信用」，該系統為內地未建立信用紀錄的個人客戶和小型企業使用。「百行徵信」則於2018年由人行成立，一直管理8間借貸企業的數據紀錄，當中包括騰訊（0700）旗下騰訊徵信，該機構專責分享客戶的評級數據予全國金融機構使用。螞蟻當時亦有加入，但一直堅持擁有的獨立信貸數據，以維持其競爭力為理由，拒絕交出其客戶的信貸評級數據。

圖打破螞蟻靠數據壟斷市場

螞蟻旗下支付寶已有10億人使用，當中存有大量消費者的消費習慣、借貸記錄和支付貸款紀錄等。螞蟻更已向達5億人放貸，貸款資金來自約100間商業銀行，當中違約風險全數由銀行承擔，螞蟻則從中獲取利潤。當局認為有關放貸會危及整個金融機構，需以銀行的準則來監管螞蟻的貸款業務，和有關金融科技於放貸時提供更多的自有資金，以及透過上繳數據打破螞蟻靠數據來壟斷市場的問題。

相關字詞﹕阿里巴巴 螞蟻金服

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