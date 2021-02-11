經濟

紐交所再轉軚 三大電訊商除牌 中移動聯通ADR 早段較港收市跌4%

【明報專訊】紐約證交所昨晚再次改變主意，又再決定將中國三大電訊商中移動 （0941） 、中聯通 （0762） 及中電信 （0728）的ADR（美國預託證券）除牌，並稱這是根據美國財政部最新指引而決定的。這3家公司的ADR將在美國時間1月11日凌晨4時開始停牌。

美財長施壓 指3公司與解放軍有關聯

據彭博及路透社昨日報道，紐交所日前撤回除牌決定後，美國財長梅努欽致電紐交所總裁Stacey Cunningham，表示不同意撤銷決定，以致紐交所重新考慮。

紐交所朝令夕改，令三大中資電訊商的股價近日如坐過山車（見圖），昨日在港股的股價反彈，中移動全日收報46.65元，升1.2%；中聯通收報5.02元，升3.5%；中電信全日收報2.24元，升3.7%。但晚上紐交所有最終決定後，中移動及聯通的ADR在昨晚11時半，均較港股收市跌4%。

美國財政部昨晚同時更新指引，點名中移動、中聯通及中電信，指這3家公司與解放軍有關聯，適用於制裁禁令。最新的指引亦明確指出，這3家公司的ADR要被禁止交易。

彭博昨早引述3名知情人士指，紐交所的決定令美國官員均措手不及，梅努欽隨即表達對紐交所收回決定的不滿，令紐交所正重新考慮早前停止中國三大電訊商除牌的決定，白宮幕僚長梅多斯、國家安全顧問奧布萊恩都有參與政府回應。

報道又指，知情人士透露，紐交所最初決定是遵守總統行政命令，但相關股票是否在命令限制範圍內仍不明確，因此收回決定。如紐交所收到政府通知，確認相關股份在命令範圍內，將會繼續除牌程序。

隨着紐交所早前一度撤回三大電訊商的除牌決定，標普道瓊斯指數公司昨日亦公布，取消剔除中移動、中電信和中聯通的決定，會在指數中保留其位置。

其他主要指數公司則繼續剔除中資股，MSCI早前因應行政命令，旗下指數將剔除多家中資公司股份，包括中芯國際（0981）、中鐵建（1186）AH股等等，並已於周二（5日）收市時生效，但中芯昨日股價反而明顯反彈，收市報22元，大升12.9%，成交達106億元。

相關字詞﹕美國財政部 紐交所 中電信 中芯國際 中移動

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