疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%

【明報專訊】香港大學香港經濟及商業策略研究所昨日發表宏觀經濟預測報告指出，隨着對疫苗面世的期望增加，以及在政府持續刺激經濟措施的支持下，香港經濟正朝復蘇方向進發，預料2021年第一季GDP將按年增長2.6%，失業率預料從2020年第四季估計的6.3%，收窄至2021年第一季的6%。
報告稱，受疫情打擊，香港經濟在2020年上半年下跌9%，下半年預期跌2.6%。第四季GDP預計按年下跌1.7%，跌幅較第三季的3.5%跌幅有所改善；預期香港2020年全年經濟收縮5.8%，比上次公布的全年預測上調1.4個百分點。
另外，IHS Markit昨日公布的12月香港採購經理指數（PMI），由11月的50.1大幅降至43.5，重返50以下的收縮區域，為2020年4月以來最低，反映營商環境未有延續上月回穩之勢並掉頭回落。
內外需求俱疲 港PMI重陷收縮區
IHS Markit首席商業經濟師Chris Williamson指出，香港爆發第四波疫情，海外疫情亦反彈，企業同時面對本地需求下滑及出口萎縮。而疫情亦削弱國際貨運能力，物流出現瓶頸，因而令供應鏈延誤見新高，帶動成本上升，對訂單造成更大打擊。
不過，雖然看淡新一年前景的比例較看好的多，但疫苗消息令業界憧憬2021年能回復正常，整體悲觀情緒已減退至2019年6月以來最低。