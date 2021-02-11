疫苗面世 港大料今年首季GDP轉升2.6%

報告稱，受疫情打擊，香港經濟在2020年上半年下跌9%，下半年預期跌2.6%。第四季GDP預計按年下跌1.7%，跌幅較第三季的3.5%跌幅有所改善；預期香港2020年全年經濟收縮5.8%，比上次公布的全年預測上調1.4個百分點。

另外，IHS Markit昨日公布的12月香港採購經理指數（PMI），由11月的50.1大幅降至43.5，重返50以下的收縮區域，為2020年4月以來最低，反映營商環境未有延續上月回穩之勢並掉頭回落。

內外需求俱疲 港PMI重陷收縮區

IHS Markit首席商業經濟師Chris Williamson指出，香港爆發第四波疫情，海外疫情亦反彈，企業同時面對本地需求下滑及出口萎縮。而疫情亦削弱國際貨運能力，物流出現瓶頸，因而令供應鏈延誤見新高，帶動成本上升，對訂單造成更大打擊。

不過，雖然看淡新一年前景的比例較看好的多，但疫苗消息令業界憧憬2021年能回復正常，整體悲觀情緒已減退至2019年6月以來最低。