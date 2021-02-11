提MPF應急 許正宇：一致認為不適宜 擬降失業援助門檻 學者憂小惠小利破產續升

明報記者 陳子凌

去年因疫情關係，本港失業率持續上升（見圖），立法會議員謝偉俊昨日提到，不斷有失業市民表示已借貸無門，並希望盡快取回其強積金應急。事實上，上月政務司長張建宗一度口風有變，表示可檢視是否有緩衝空間，惹來憧憬。

不准以供款自救 李兆波斥欠全盤考量

但許正宇昨日以書面回覆指，放寬讓市民提早取回強積金，會令累算權益不時流失，並失去滾存增值的機會，繼而削弱強積金制度的完整，難以達至強積金原來協助勞動人口作退休儲蓄的目的。

對於政府再次落閘，中大商學院高級講師李兆波直言感到失望，亦不理解政府一方面動用60億元財政去支援部分受疫情影響的行業，另一方面卻不允許市民以自己的供款自救，在協助市民渡難關的措施上顯得欠缺全盤考量。他認為，政府大可以設下一些申請條件，如果擔心影響強積金長遠的滾存增值目的，亦可要求申請者在一定限期內將提取的金額存回強積金戶口，甚至考慮附帶一定利息。

他估計，保就業計劃11月結束，而第四波疫情在12月見嚴峻，政府不肯讓市民提取強積金自救，相信破產數字會進一步上升。

除了不容許提早取回，許正宇亦就「容許市民使用強積金作貸款擔保」的建議作出回應，認為這本質上涉及動用累算權益，所以亦不適宜推行。

保單現金價值豁免計入資產 為期1年

許正宇同時提及政府將就綜援計劃下的「援助失業人士特別計劃」，並透露將有新安排，不將綜援申請人的保單現金價值納入資產計算範圍，豁免期1年。「援助失業人士特別計劃」於2020年6月1日推出，將綜援申請人資產上限暫時放寬1倍，為期1年。連同豁免保單安排的話，申請失業綜援的資產門檻將進一步降低。對此李兆波批評，一來審批時間不一定快，二來行政成本不一定比提取強積金低，認為只是小惠小利的措施。

身兼財委會主席的保險界議員陳健波則指，能降低申請門檻始終是好事，因為市民買保險也是為長遠保障，卻因此令資產超額，不能獲得援助，有點本末倒置。雖然沒有統計有多少申請是因保單現金價值超出資產限額而被拒，但據其了解，多數被拒的都是中低收入人士，因保單供了多年而未能通過資產審查。