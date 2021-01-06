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估值昂貴 基金看淡美股 百達Paolini：看好材料工業股

【明報專訊】全球金融市場經歷動盪的2020年，甫踏入2021年港股有個不錯開局，反觀去年強勢的美股新一年開市不利，道指首日市創新高後一度倒跌超過700點。百達資產管理首席策略師Luca Paolini也表示，美股目前估值昂貴，去年新股集資急增反映市場有過熱風險，維持低配評級，相對看好較直接受惠經濟復蘇的周期股，如材料及工業股。

聯儲局去年宣布無限量寬（QE），市場資金氾濫，是美股由去年低位大幅反彈的重要動力，新一輪財政刺激方案能否進一步推升美股成市場焦點。不過，Paolini表示有關方案因素已充分反映在市場上，並已納入今年的經濟預測中，關鍵反而落在是美國政府能否進一步加碼，而這在很大程度上取決於本月喬治亞州參議院選舉的結果。如果民主黨可以控制參議院，則會有額外的財政刺激措施，屆時美國經濟增長可能會超出預期。

美科技股前景負面 維持低配評級

去年美股IPO市場熱熾，如趕上電動車熱潮上市的理想汽車（LI）及小鵬汽車（XPEV），上市至今回報便高達1.82倍及1.98倍。不過表現最強的是一眾生物科技股，同期升幅最強一隻為德州製藥商Greenwich Lifesciences（GLSI）升逾8倍。Paolini表示，美國以至全球新股市場都非常活躍，源於市場有大量流動性，資本成本低，料這種趨勢可能會進一步發展。惟去年美股新股市場規模比起2019年高出1.22倍，反映市場已有過熱風險，而且目前估值昂貴。在全球經濟復蘇過程中，考慮到美科技股含量較高及防守力方面，前景較為負面，維持低配評級。

他估計內地股市將成為今年全球表現最佳股市之一。去年美國的疫情擴散速度一度放慢，加上財政刺激措施規模遠遠超過內地，使內地股市表現於去年春季見頂後，表現跑輸美股。他認為最近內地股市表現欠佳是源自技術因素，皆因在去年10月時已經有超買迹象，而且疫苗面世消息，對一些疫情失控的市場來說利好作用會更大。他又透露，近期投資組合中增加了風險溢價，主要加倉周期行業例如材料和工業股，料周期股今年可能帶領大市進一步向上，並增加了商品的持倉。

花旗黃栢寧：疫情受控 周期股反彈強勁

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧也看好周期股前景。他指疫苗面世後，經濟將步入新周期，受央行救市釋放流動性支持，料會帶動10年期美國國債孳息抽高到1.25厘水平。同時去年表現如步入冰河時期的期股，隨疫苗發展漸成熟，一旦疫情受控後反彈會更強勁，資金或會換馬到這個估值較便宜的板塊中，料今年將迎來重估機會。

不過，他較看淡整體美股前景，對大型股持中性看法。去年大市受科技股反彈支持，但市場估值已不便宜，市盈率升至27.8倍，其後政治因素或拖累股市調整，料標指上落區間介乎3700至4000點。雖然目前美股風險胃納上升，資金亦由債市流入股市，支持短線美股表現，但新經濟股估值能否續獲支持，科技股又有監管風險，美國經濟能否進一步復蘇存疑，故反而較看好落後的中小型股，可望追上大型股。

黃金牛市未完 料高見2100美元

另外，受惠於美元回落及債息回落，刺激金價經歷一段調整後再衝上，早前升至兩個月高位。黃栢寧認為，美元貶值正加快資金流入黃金，同時新興市場對黃金的零售需求亦見反彈，零息環境下持有黃金的機會成本也顯著降低。去年疫情爆發帶來的避險需求，是金價向上動力之一，雖然疫苗面世帶來了正面消息，但聯儲局維持寬鬆貨幣政策，料黃金牛市會放慢，但不會終結，未來6至9個月料金價會升至每盎司2100美元。美元弱勢也會於今年延續，受聯儲局超鴿派立場令實際利率進一向下拖累，今年資金或從避險貨幣如美元流走，流入風險貨幣。

王俊騏 明報記者

[王俊騏 基金特區]

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